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  • Колапс з квитками “Укрзалізниці”: перевізник назвав основну причину нестачі вільних місць

Колапс з квитками “Укрзалізниці”: перевізник назвав основну причину нестачі вільних місць

Сьогодні 20:47
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Нестача залізничних квитків викликана великою кількістю пасажирів - близько 100 тисяч щодня - на тлі дефіциту вагонів.

Новости Днепра про Колапс з квитками

Про це повідомив керівник із пасажирських комунікацій АТ “Укрзалізниця” Олександр Шевченко.

“Цього літа залізниця везе 100 000 людей на день, і вже напевно кожен стикався з випадком, коли за бажаним квитком треба було поганятися. Так, ми даємо моніторинг, автовикуп, пересадки, хабові сполучення, обертаємо вагони двічі на добу з максимальним коефіцієнтом ефективності – але це не усуває фундаментальної проблеми. Дефіцит вагонів”, – написав Шевченко.

Він пояснив, що вагони втрачають через бойові дії, ними возять евакуйованих, поранених, пріоритетні організовані групи (насамперед дітей із прифронтових зон), світову дипломатію, а також решту пасажирів.

За його прогнозами, до 2028 року дефіцит вагонів стане критичним.

“Дефіцит вагонів ми відчуваємо вже зараз, а у 2028 році – за наявних темпів вибуття/старіння/знищення – він ризикує стати критичним. Тобто шанс знайти квиток на Львів у вас буде умовно 30%. Моделювання такої собі оптимістичності”, – йдеться у повідомленні.

В УЗ розраховують, що послабити дефіцит дозволить угода із Кореєю, яка дає “зелене світло” на закупівлю ще 20 Інтерсіті.

Шевченко прогнозує, що вже за два роки українці зможуть їздити новими швидкісними потягами.

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