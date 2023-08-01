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  • Кіт Єтік добу ховався у ванній розбомбленого будинку в Кривому Розі: що з ним

Кіт Єтік добу ховався у ванній розбомбленого будинку в Кривому Розі: що з ним

Сьогодні 15:17
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У Кривому Розі із ванни зруйнованої квартири врятували кота Єтіка.

Новости Днепра про Кіт Єтік добу ховався у ванній розбомбленого будинку в Кривому Розі: що з ним

Тварина просиділа сама у квартирі понад добу. Почувши вибух, кіт на прізвисько Єтік сховався під ванну. Сьогодні рятувальники дістали наляканого чотирилапого та повернули власниці. 

Зруйнована квартира знаходиться на 5-ому поверсі будинку, в який вчора прилетів російський Іскандер. 

Жінка називає дивом, що улюбленець не травмувався уламками скла чи кахелю, адже ванна вся обкладена плиткою. Господарка не відпускає свого улюбленця з рук, але каже що потроху відходить від шоку, тож тепер думатиме, що робити далі. 

Місцеве видання “Свої” опублікували щемливе відео зустрічі кота та його господарки.

Нагадаємо, два ракетні удари по Кривому Рогу забрали життя шістьох людей. Серед загиблих 10-річна дівчинка, її мама та завучка місцевої гімназії. Раніше ми показували, як виглядає зруйнований будинок зсередини. 

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Новости Днепра про Кіт Єтік добу ховався у ванній розбомбленого будинку в Кривому Розі: що з нимУкраїнська Новости Днепра про Кіт Єтік добу ховався у ванній розбомбленого будинку в Кривому Розі: що з нимРусский

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