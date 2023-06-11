Кіт-пірат, британець Черчіль та руда Паляниця: де у Дніпрі знайти собі відданого котика чи песика

Якщо ви хотіли знайти собі чотирилапого друга, то цей день настав.

Щодня в Дніпрі десятки тварин опиняються на вулиці. У деяких з них важка доля, але вони добрі та не втратили віру в людей. Ці коти та собаки чекають на вас. Контакти для зв’язку: +380932350370 – Ольга. За потреби їх привезуть до вас додому, тому якщо у вас є можливість взяти їх до себе в родину, то ви не пошкодуєте про це.

Британець Черчіль

Котик Черчіль пережив підвал, голод, холод, втратив око, але не втратив свою харизму. Любить, коли його гладять, тоді він радісно мурчить та смішно сопе. Іноді буває вимогливим, як справжній британець та ревнує до інших котів, тому котика віддають до родини, де ще немає інших тварин.

Уміє ходити на лоток з наповнювачем, тому проблем з туалетом не буде. Кастрований та оброблений від паразитів. Їсть сухий корм.

Кішечка Окрошка

Кішка Окрошка була на межі смерті. Нелюди облили тварину кислотою, тому тварині довелося боротися за власне життя. Вона мила, спокійна, добра. Більшість часу лежить, не капризує, тому якщо ви не любите активних котів – Окрошка те, що вам потрібно. Любить коли її гладять, проте сором’язлива, з осторогою ставиться до незнайомців, але не кусається та швидко звикає до людей, якщо вони привітні.

Стерилізована, не потребує особливого догляду, їсть сухий корм. Ходить на лоток та вихована, тому проблем з нею не буде.

Руда Паляничка

Паляничку рятували всім містом, але вона вижила та готова жити далі. Кішці три роки. Через трагедію втратила одну лапу та хвіст, але не позбавилася свого шарму. Любить розмовляти, тому якщо ви не любите тишу у квартирі – ви з нею подружитеся.

Руда красуня, має коротку шерсть та зелені очі. Охайна, ходить на лоток, тому проблем з нею не буде. Щоправда, потребує особливого догляду та приймає ліки. Щеплена та навіть має ветпаспорт.

Котик-пірат Дуда

Дуді два роки, але за цей час він встиг пережити серйозні випробування. Любить, коли його гладять, тактильний, постійно мурчить. Активний та любить погратися. Але вихований. Він ходить хвостиком за людиною, морально допомагає у роботі по дому. Залишився без одного ока, але це йому не заважає.

Кастрований, має всі щеплення, вихований.

Пес з міста-героя Бахмута

З фронтового міста Бахмута вдалося врятувати невеликого контуженого молодого песика. У нього були проблеми зі слухом, і травмовані обидва ока. На жаль, очі не вдалося врятувати, слух повернувся, стрес від пережитого жаху вже в минулому.

Лякається трамваїв та вибухів. Трохи боїться нових людей, але якщо звикне до когось, то не відходить ні на мить. Охайний і не робить шкоди. Щоправда, як тільки почує інших собак, то підтримує розмову та гавкає.

З ним досить не просто, але пес чудовий і буде вас радувати щодня. Його вага 11 кілограмів. Їсть сухий корм Клуб 4 лапи.

Від глистів та бліх оброблений. Вакцинований, має свій ветпаспорт. Кастрований.

Старенька Герда 7-річна Герда пережила багато. Знайшли її прив’язаною на кладовищі, де вона ледь не загинула від холоду та голоду. Перенесла дві операції. Досить масивна собака, вагою 40 кілограмів. Порода – алабай або середньоазіатська вівчарка. Проте охайна, привчена до вигулу, не гадить. Розумна, хитра, але добра та полюбить вас з першого погляду. Не любить інших собак, але людей обожнює, тому буде з вами обійматися.

Від паразитів оброблена та вакцинована.

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