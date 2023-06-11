Кіт-пірат, британець Черчіль та руда Паляниця: де у Дніпрі знайти собі відданого котика чи песика

Щодня в Дніпрі десятки тварин опиняються на вулиці. У деяких з них важка доля, але вони добрі та не втратили віру в людей. Ці коти та собаки чекають на вас. Контакти для зв’язку: +380932350370 – Ольга. За потреби їх привезуть до вас додому, тому якщо у вас є можливість взяти їх до себе в родину, то ви не пошкодуєте про це.
Котик Черчіль пережив підвал, голод, холод, втратив око, але не втратив свою харизму. Любить, коли його гладять, тоді він радісно мурчить та смішно сопе. Іноді буває вимогливим, як справжній британець та ревнує до інших котів, тому котика віддають до родини, де ще немає інших тварин.
Уміє ходити на лоток з наповнювачем, тому проблем з туалетом не буде. Кастрований та оброблений від паразитів. Їсть сухий корм.
Кішка Окрошка була на межі смерті. Нелюди облили тварину кислотою, тому тварині довелося боротися за власне життя. Вона мила, спокійна, добра. Більшість часу лежить, не капризує, тому якщо ви не любите активних котів – Окрошка те, що вам потрібно. Любить коли її гладять, проте сором’язлива, з осторогою ставиться до незнайомців, але не кусається та швидко звикає до людей, якщо вони привітні.
Стерилізована, не потребує особливого догляду, їсть сухий корм. Ходить на лоток та вихована, тому проблем з нею не буде.
Паляничку рятували всім містом, але вона вижила та готова жити далі. Кішці три роки. Через трагедію втратила одну лапу та хвіст, але не позбавилася свого шарму. Любить розмовляти, тому якщо ви не любите тишу у квартирі – ви з нею подружитеся.
Дуді два роки, але за цей час він встиг пережити серйозні випробування. Любить, коли його гладять, тактильний, постійно мурчить. Активний та любить погратися. Але вихований. Він ходить хвостиком за людиною, морально допомагає у роботі по дому. Залишився без одного ока, але це йому не заважає.
7-річна Герда пережила багато. Знайшли її прив’язаною на кладовищі, де вона ледь не загинула від холоду та голоду. Перенесла дві операції.
Досить масивна собака, вагою 40 кілограмів. Порода – алабай або середньоазіатська вівчарка. Проте охайна, привчена до вигулу, не гадить. Розумна, хитра, але добра та полюбить вас з першого погляду.
Не любить інших собак, але людей обожнює, тому буде з вами обійматися.
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