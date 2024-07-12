Кінець епохи “чорного золота”: на Криворіжжі невдовзі вичерпаються запаси унікальної руди

Унікальна руда може закінчитися на Криворіжжі.

У Кривому Розі запаси унікальної магнетитової руди будуть вичерпані до 2025 року. Принаймні такі прогнози повідомляють місцеві краєзнавці в спільноті “Марс у Кривому Розі”.

На фото нижче – магнетитова руда з Криворіжжя, яку називають “чорним золотом”. Корисна копалина затребувана у металургійній промисловості, оскільки має вміст чистого заліза – до 70%, що робить її особливо цінною, адже вона не потребує додаткового збагачення.

Руду можна відразу використовувати в доменних печах, не витрачаючи час та ресурси на її збагачення. Запаси цієї руди залишаються в родовищі “Дружба” у рудному полі шахти імені М. В. Фрунзе, де на сьогодні зберігається близько 600 тисяч тонн.

Втім, запаси родовища, яке відкрили в 1961 та почали активно розробляти в 2015 році, скоро вичерпаються. Відповідно до виробничого плану ЧАО “Суха Балка” у 2025 році ГЗК вже не зможе добувати руду.

Ця руда відома під науковою назвою як “карбонат магнетитової руди”. Її не потрібно збагачувати завдяки високому вмісту заліза. Золотисті ділянки на камені представлені піритом, який ще називають “золотом дурнів”. Нехай ваше справжнє золото буде істинним, а не лише на вигляд, – йдеться в повідомленні.

Завершення видобутку цієї унікальної руди означатиме закінчення ери “чорного золота” Криворіжжя.

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