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Кілометрові затори: у Дніпрі на Новому мосту – ДТП

Сьогодні 18:50
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Це вже не перша аварія у напрямку лівого берега за сьогодні.

Новости Днепра про Кілометрові затори: у Дніпрі на Новому мосту – ДТП

Увечері 14 березня на Новому мосту сталася аварія.

Про це повідомляють місцеві мешканці у Telegram-каналах.

Через це рух у бік лівого берега ускладнений – на мосту утворився кілометровий затор.

Враховуйте цю інформацію, якщо плануєте їхати на лівий берег, або краще оберіть інший шлях!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Коцюбинського сталася аварія: ускладнено рух у напрямку лівого берега. 

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Новости Днепра про Кілометрові затори: у Дніпрі на Новому мосту – ДТПУкраїнська Новости Днепра про Кілометрові затори: у Дніпрі на Новому мосту – ДТПРусский

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