Кілометрові затори: у Дніпрі на Новому мосту – ДТП

Увечері 14 березня на Новому мосту сталася аварія.
Про це повідомляють місцеві мешканці у Telegram-каналах.
Через це рух у бік лівого берега ускладнений – на мосту утворився кілометровий затор.
Враховуйте цю інформацію, якщо плануєте їхати на лівий берег, або краще оберіть інший шлях!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Коцюбинського сталася аварія: ускладнено рух у напрямку лівого берега.
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