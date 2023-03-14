Кілометрові затори: у Дніпрі на Новому мосту – ДТП

Це вже не перша аварія у напрямку лівого берега за сьогодні.

Увечері 14 березня на Новому мосту сталася аварія.

Про це повідомляють місцеві мешканці у Telegram-каналах.

Через це рух у бік лівого берега ускладнений – на мосту утворився кілометровий затор.

Враховуйте цю інформацію, якщо плануєте їхати на лівий берег, або краще оберіть інший шлях!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Коцюбинського сталася аварія: ускладнено рух у напрямку лівого берега.

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