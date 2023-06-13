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Кількість жертв у Кривому Розі зростає, – ОВА

Сьогодні 08:30
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Внаслідок обстрілу житлового будинку в Кривому Розі, який росіяни здійснили в ніч на 13 червня, загинуло троє людей, ще 25 - поранені.

Новости Днепра про Кількість жертв у Кривому Розі зростає, - ОВА

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що три ворожі ракети було збито силами ПвК “Схід”, але декілька все ж таки вдарили по місту. Так, внаслідок влучання по п’ятиповерхівці, за попередніми даними, загинуло троє людей, 25 – дістали поранень, з них 19 було ушпиталено. Під завалами все ще знаходяться люди.

“Горять квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв м. Його приборкують рятувальники”, – зазначив Лисак.

Керівник військової адміністрації Кривого Рога Олександр Вілкул заявив, що під завалами знаходиться ймовірно 7 людей.

Також росіяни поцілили в приватне підприємство, під завалами складу опинились люди. Наразі відомо про трьох постраждалих, їх госпіталізували. На місці працюють рятувальники – шукають людей під завалами. Крім цього, побиті 6 легкових автомобілей.

Ще 4 травмованих – на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили.

Побите і автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум’я вже вгамували. Там зруйнована господарська споруда.

Крім цього, пошкодження є у рятувальному підрозділі.

“Усюди працюють відповідні служби. Наслідки цієї цинічної атаки уточнюються”, – зазначив Лисак.

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Новости Днепра про Кількість жертв у Кривому Розі зростає, - ОВАУкраїнська Новости Днепра про Кількість жертв у Кривому Розі зростає, - ОВАРусский

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