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Кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Кам’янського району зросла до 4

Сьогодні 18:46
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Через ворожу атаку у Кам'янському районі постраждали чотири людини.

Новости Днепра про Кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Кам'янського району зросла до 4

Внаслідок ворожого обстрілу Кам’янського району поранені четверо осіб, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Окрім 22-річного чоловіка та 32-річної жінки, про яких повідомлялось раніше, від атаки постраждали дві жінки – 37 та 58 років. Про їх стан наразі не повідомляється, однак наразі обидві постраждалі знаходяться пді наглядом медиків. 

Окрім цього, в ОВА повідомили про чергову атаку ворога на Нікопольщину. Атакували важкою артилерією та БпЛА. 

Найголовніше – загиблих та поранених немає. Є руйнування. У Нікополі пошкоджено 5 житлових будинків, 3 господарські споруди, гімназія та лінії електропередач. Також сталося займання. У Марганецькій громаді понівечена автівка. 

Наразі оновлюється інформація щодо наслідків атаки у Мирівській громаді. Там обстежують територію. 

Станом на 18:45 у Дніпрі та області оголошено повітряну тривогу. В ОВА закликають подбати про власну безпеку та близьких.

Нагадаємо, 11 вересня вдень ворог атакував Кам’янський район: є загиблий. 

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