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Кількість постраждалих внаслідок удару по лікарні у Дніпрі зросла до 31

Сьогодні 17:45
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Сьогодні окупанти нанесли ракетний удар по Дніпру.

Новости Днепра про Кількість постраждалих внаслідок удару по лікарні у Дніпрі зросла до 31

Ворожа ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. На жаль, двоє чоловіків загинули. А кількість постраждалих зросла – вже 31 людина отримала поранення, з них двоє дітей – хлопчики 3 та 6 років.

З трьома людьми, які могли знаходитися на місці прильоту, й досі немає зв’язку.  

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Пошкоджено дев’ять багатоквартирних будинків, приватні домоволодіння, автівки містян.

Рятувально-пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, працівники ДСНС та правоохоронці області.

У прокуратурі зазначили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Новости Днепра про Кількість постраждалих внаслідок удару по лікарні у Дніпрі зросла до 31

Нагадаємо, раніше ми писали, що Філатов прокоментував ракетний удар по лікарні у Дніпрі: людей врятувало диво.

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