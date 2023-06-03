Кількість постраждалих в Підгородненській громаді зросла, серед них троє дітей, – Лисак

Сьогодні ввечері росіяни вкотре підтвердили, що вони терористи.

Близько 20:30 у передмісті Дніпра пролунав вибух. Як з’ясувалося, російська ракета пошкодила двоповерховий житловий будинок у Підгородненській громаді, під завалами якого перебувають люди, та рятувальний підрозділ.

Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, повідомив, що кількість постраждалих зросла до 13, з-поміж них троє – діти. Це хлопці 6, 11 та 15 років. Також з-під завалів дістали чоловіка. Там ще знаходяться люди.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Майже всі поранені ушпиталені. Стан – середньої тяжкості. Одна людина лікуватиметься амбулаторно. У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої. Їм надається вся необхідна допомога, – написав Сергій Лисак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мер Дніпра прокоментував вибух.

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