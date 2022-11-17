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  • Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру знову зросла: уже 14 людей

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру знову зросла: уже 14 людей

Сьогодні 11:31
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Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпру тільки зростає.

Новости Днепра про Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру знову зросла: уже 14 людей

17 листопада по Дніпру завдали ракетних ударів. За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко, кількість поранених продовжує зростати. Наразі відомо про 14 постраждалих. Усіх їх госпіталізували. Серед потерпілих є дитина – 15-річна дівчинка.

На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, росіяни влучили в промислові підприємства в двох районах міста. Володимир Зеленський опублікував відео одного із ударів.

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Новости Днепра про Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру знову зросла: уже 14 людейУкраїнська

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