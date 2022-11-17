Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру знову зросла: уже 14 людей

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпру тільки зростає.

17 листопада по Дніпру завдали ракетних ударів. За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко, кількість поранених продовжує зростати. Наразі відомо про 14 постраждалих. Усіх їх госпіталізували. Серед потерпілих є дитина – 15-річна дівчинка.

На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, росіяни влучили в промислові підприємства в двох районах міста. Володимир Зеленський опублікував відео одного із ударів.

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