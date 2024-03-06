Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Кілька днів не дожив до дня народження: у Дніпрі раптово помер відомий журналіст

Кілька днів не дожив до дня народження: у Дніпрі раптово помер відомий журналіст

Сьогодні 17:58
просмотров

Пішов з життя відомий дніпровський журналіст.

Новости Днепра про Кілька днів не дожив до дня народження: у Дніпрі раптово помер відомий журналіст

Про смерть Ігоря Сухового стало відомо 6 березня. На Facebook-сторінці журналіста друзі та знайомі залишили коментарі, де висловлюють співчуття родині пана Ігоря. 

Останній допис журналіст зробив день тому. 

Не можу повірити, що тебе вже нема з нами, брате. Ще вчора вдень читала твій допис, – пише знайома Наталія.

Ігор Суховий відомий дніпровський журналіст. Зокрема, він працював у “Нашому місті”, публікувався у “Дзеркалі тижня” та тривалий час очолював один із перших журналів Дніпра – “Прем’єр”.

Улюбленими темами Ігора були спорт та історія.

Ігор Суховий помер лише за кілька днів до чергового дня народження, який мав би святкувати 9 березня.

Новости Днепра про Кілька днів не дожив до дня народження: у Дніпрі раптово помер відомий журналіст

Читайте також:

Новости Днепра про Кілька днів не дожив до дня народження: у Дніпрі раптово помер відомий журналістУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Яку компенсацію при звільненні можна отримати у Дніпрі та в яких випадках її виплатять
Новини Дніпра
Сьогодні 17:21
Яку компенсацію при звільненні можна отримати у Дніпрі та в яких випадках її виплатять

Грошову допомогу при звільненні можуть отримати ті співробітники, які були…

У Дніпрі на Тополі кішка два дні просиділа на дереві на висоті 9-поверху
Новини Дніпра
Сьогодні 16:38
У Дніпрі на Тополі кішка два дні просиділа на дереві на висоті 9-поверху

Котика, який два дні просидів на висоті 9 поверху, зняли…

У Дніпрі 7 березня трамваї №5 та №12 закінчать роботу раніше: деталі
Новини Дніпра
Сьогодні 15:30
У Дніпрі 7 березня трамваї №5 та №12 закінчать роботу раніше: деталі

Важлива інформація!

Огляд кондитерських Дніпра: де можна скуштувати крижаний торт, а де – еклер із пеканом (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 14:57
Огляд кондитерських Дніпра: де можна скуштувати крижаний торт, а де – еклер із пеканом (ФОТО)

 Ще трохи прохолодний, але вже весняний день чи вечір –…

Наверх