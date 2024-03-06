Кілька днів не дожив до дня народження: у Дніпрі раптово помер відомий журналіст

Пішов з життя відомий дніпровський журналіст.

Про смерть Ігоря Сухового стало відомо 6 березня. На Facebook-сторінці журналіста друзі та знайомі залишили коментарі, де висловлюють співчуття родині пана Ігоря.

Останній допис журналіст зробив день тому.

Не можу повірити, що тебе вже нема з нами, брате. Ще вчора вдень читала твій допис, – пише знайома Наталія.

Ігор Суховий відомий дніпровський журналіст. Зокрема, він працював у “Нашому місті”, публікувався у “Дзеркалі тижня” та тривалий час очолював один із перших журналів Дніпра – “Прем’єр”.

Улюбленими темами Ігора були спорт та історія.

Ігор Суховий помер лише за кілька днів до чергового дня народження, який мав би святкувати 9 березня.

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