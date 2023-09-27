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Керівники міста та області взяли участь у регіональному засіданні Конгресу при Президентові України

Сьогодні 18:01
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Разом - до Перемоги!

Новости Днепра про Керівники міста та області взяли участь у регіональному засіданні Конгресу при Президентові України

У Дніпрі провели засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України від Дніпропетровської області. До обговорень долучилися представники громад регіону, правоохоронці, надзвичайники, військові, а також профільні фахівці ОВА і члени уряду. «Говорили про надважливе. Виклики, перед якими ставить нас війна. З одними пораємося на рівні регіону. Інші долаємо з допомогою держави. Є й такі, що вирішуємо гуртом», — сказав керівник ДніпроОВА Сергій Лисак.

Новости Днепра про Керівники міста та області взяли участь у регіональному засіданні Конгресу при Президентові України

Основними темами конгресу стали життя Дніпра та регіону в умовах війни, діяльність області як логістичного, медичного та гуманітарного хабу. Говорили також про перебіг освітнього процесу з дотриманням безпекових стандартів, підготовку до опалювального сезону та рішення, що втілюються для захисту обʼєктів критичної інфраструктури. А ще — всебічну підтримку військових та їхніх родин, аби люди отримували якісні послуги у містах і селах регіону.

Новости Днепра про Керівники міста та області взяли участь у регіональному засіданні Конгресу при Президентові України

«Важливо чути одне одного, єднаючи зусилля для спільної роботи. Працювати, і далі протистояти викликам війни — аби життя у містах чи селах не зупинялося», — сказав мер Дніпра Борис Філатов.

Новости Днепра про Керівники міста та області взяли участь у регіональному засіданні Конгресу при Президентові України

Новости Днепра про Керівники міста та області взяли участь у регіональному засіданні Конгресу при Президентові УкраїниУкраїнська

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