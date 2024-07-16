Камін на стіні та кімната для сходів: у Дніпрі продають однокімнатну квартиру за 6,9 млн грн

Найпопулярніші квартири на продаж у Дніпрі – однокімнатні. Але незважаючи на маленьку житлову площу це не означає, що вони дешеві. Іноді ціна однокімнатної квартири в престижному ЖК та новому будинку може бути набагато вищою, ніж вартість трикімнатного житла у спальному районі.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдорожчих однокімнатних квартир на продаж у Дніпрі.

Перша у нашому списку – однокімнатна квартира майже на 70 кв м загальної площі на вулиці Вернадського. Знаходиться вона на останньому, 18-му поверсі висотного будинку. Вартість – 6,9 млн. грн. У квартирі вже зроблено ремонт, є меблі та техніка. У дворі є дитячий садок, охорона, відеоспостереження, власний сквер.

Трохи дешевше – 6,2 млн грн коштуватиме однокімнатна квартира в будинку на бульварі Кучеревського. Будівля збудована у 2021 році. Загальна площа квартири – 50 кв. м. У квартирі дизайнерський ремонт, є меблі, техніка. Закрита будинкова територія. Квартира розташована на 4 поверсі 10-ти поверхової будівлі.

Купити однокімнатну квартиру на вулиці Шевченка у Дніпрі коштуватиме 6 млн грн. Розташована вона на 8-му поверсі 14-ти поверхового будинку. Загальна площа 51 кв. м. Будівля введена в експлуатацію у 2023 році. Автор оголошення зазначає, що у квартирі ексклюзивні меблі та техніка, з вікон – панорамний вид на двір.

5,9 млн грн коштуватиме квартира на 20 поверсі 22-х поверхового будинку на Староказацькій вулиці. Загальна площа житла – 83 кв м. Ремонт у квартирі ще триває. Особливістю житла є панорамні вікна на місто.

У 5,5 млн. грн. оцінюється однокімнатна квартира на Набережній Перемоги. Загальна площа житла 51 кв. м. знаходиться квартира на 21 поверсі 25-ти поверхового будинку. У квартирі зроблено ремонт, куплено всю необхідну техніку та меблі.

Однокімнатна квартира на проспекті Науки у Дніпрі коштуватиме 5,3 млн грн. Новому господареві житла не доведеться турбуватися про меблі, купівлю техніки або ремонт. Квартира знаходиться на 4 поверсі 13-ти поверхового будинку. Загальна площа 60 кв м.

Аналогічна вартість і однокімнатної квартири на Короленка. Площа житла приблизно така сама – 59 кв м. З панорамних вікон відкривається вид на місто. Квартира знаходиться на 9 поверсі 12 поверхового будинку. Будинок збудований у 2023 році.

Житло на вулиці Луговській, що на лівому березі Дніпра коштуватиме 4,9 млн грн. Загальна площа квартири 68,5 кв. м. знаходиться вона на 18 поверсі, 19-ти поверхового будинку. Особливістю квартири є скляні перегородки та окреме приміщення, щоб сховати драбину (вона потрібна, щоб дістати до стелі – її висота 3,3 метра).

Аналогічна вартість житла на вулиці Гаванській. Метраж квартири – 60 кв м. Вона поділена на кухню-студію, кімнату та просторий гардероб. Квартира знаходиться на 7 поверсі 8 поверхового будинку.

Купити однокімнатну квартиру на вулиці Генерала Пушкіна коштуватиме 4,9 млн грн. Житло знаходиться на 4-му поверсі 5-ти поверхового будинку. Загальна площа 64 кв м. З вікон відкривається вид на приватний сектор. Всі меблі в квартирі зроблені на замовлення.

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