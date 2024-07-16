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  • Камін на стіні та кімната для сходів: у Дніпрі продають однокімнатну квартиру за 6,9 млн грн

Камін на стіні та кімната для сходів: у Дніпрі продають однокімнатну квартиру за 6,9 млн грн

16.07.2024 17:23
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Найпопулярніші квартири на продаж у Дніпрі – однокімнатні. Але незважаючи на маленьку житлову площу це не означає, що вони дешеві. Іноді ціна однокімнатної квартири в престижному ЖК та новому будинку може бути набагато вищою, ніж вартість трикімнатного житла у спальному районі.

Новости Днепра про Камін на стіні та кімната для сходів: у Дніпрі продають однокімнатну квартиру за 6,9 млн грн

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдорожчих однокімнатних квартир на продаж у Дніпрі.

Перша у нашому списку – однокімнатна квартира майже на 70 кв м загальної площі на вулиці Вернадського. Знаходиться вона на останньому, 18-му поверсі висотного будинку. Вартість – 6,9 млн. грн. У квартирі вже зроблено ремонт, є меблі та техніка. У дворі є дитячий садок, охорона, відеоспостереження, власний сквер.

Новости Днепра про Камін на стіні та кімната для сходів: у Дніпрі продають однокімнатну квартиру за 6,9 млн грн

Трохи дешевше – 6,2 млн грн коштуватиме однокімнатна квартира в будинку на бульварі Кучеревського. Будівля збудована у 2021 році. Загальна площа квартири – 50 кв. м. У квартирі дизайнерський ремонт, є меблі, техніка. Закрита будинкова територія. Квартира розташована на 4 поверсі 10-ти поверхової будівлі.

Новости Днепра про Камін на стіні та кімната для сходів: у Дніпрі продають однокімнатну квартиру за 6,9 млн грн

Купити однокімнатну квартиру на вулиці Шевченка у Дніпрі коштуватиме 6 млн грн. Розташована вона на 8-му поверсі 14-ти поверхового будинку. Загальна площа 51 кв. м. Будівля введена в експлуатацію у 2023 році. Автор оголошення зазначає, що у квартирі ексклюзивні меблі та техніка, з вікон – панорамний вид на двір.

Новости Днепра про Камін на стіні та кімната для сходів: у Дніпрі продають однокімнатну квартиру за 6,9 млн грн

5,9 млн грн коштуватиме квартира на 20 поверсі 22-х поверхового будинку на Староказацькій вулиці. Загальна площа житла – 83 кв м. Ремонт у квартирі ще триває. Особливістю житла є панорамні вікна на місто.

Новости Днепра про Камін на стіні та кімната для сходів: у Дніпрі продають однокімнатну квартиру за 6,9 млн грн

У 5,5 млн. грн. оцінюється однокімнатна квартира на Набережній Перемоги. Загальна площа житла 51 кв. м. знаходиться квартира на 21 поверсі 25-ти поверхового будинку. У квартирі зроблено ремонт, куплено всю необхідну техніку та меблі.

Новости Днепра про Камін на стіні та кімната для сходів: у Дніпрі продають однокімнатну квартиру за 6,9 млн грн

Однокімнатна квартира на проспекті Науки у Дніпрі коштуватиме 5,3 млн грн. Новому господареві житла не доведеться турбуватися про меблі, купівлю техніки або ремонт. Квартира знаходиться на 4 поверсі 13-ти поверхового будинку. Загальна площа 60 кв м.

Новости Днепра про Камін на стіні та кімната для сходів: у Дніпрі продають однокімнатну квартиру за 6,9 млн грн

Аналогічна вартість і однокімнатної квартири на Короленка. Площа житла приблизно така сама – 59 кв м. З панорамних вікон відкривається вид на місто. Квартира знаходиться на 9 поверсі 12 поверхового будинку. Будинок збудований у 2023 році.

Новости Днепра про Камін на стіні та кімната для сходів: у Дніпрі продають однокімнатну квартиру за 6,9 млн грн

Житло на вулиці Луговській, що на лівому березі Дніпра коштуватиме 4,9 млн грн. Загальна площа квартири 68,5 кв. м. знаходиться вона на 18 поверсі, 19-ти поверхового будинку. Особливістю квартири є скляні перегородки та окреме приміщення, щоб сховати драбину (вона потрібна, щоб дістати до стелі – її висота 3,3 метра).

Новости Днепра про Камін на стіні та кімната для сходів: у Дніпрі продають однокімнатну квартиру за 6,9 млн грн

Аналогічна вартість житла на вулиці Гаванській. Метраж квартири – 60 кв м. Вона поділена на кухню-студію, кімнату та просторий гардероб. Квартира знаходиться на 7 поверсі 8 поверхового будинку.

Новости Днепра про Камін на стіні та кімната для сходів: у Дніпрі продають однокімнатну квартиру за 6,9 млн грн

Купити однокімнатну квартиру на вулиці Генерала Пушкіна коштуватиме 4,9 млн грн. Житло знаходиться на 4-му поверсі 5-ти поверхового будинку. Загальна площа 64 кв м. З вікон відкривається вид на приватний сектор. Всі меблі в квартирі зроблені на замовлення.

Новости Днепра про Камін на стіні та кімната для сходів: у Дніпрі продають однокімнатну квартиру за 6,9 млн грн

 

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Новости Днепра про Камін на стіні та кімната для сходів: у Дніпрі продають однокімнатну квартиру за 6,9 млн грнУкраїнська Новости Днепра про Камін на стіні та кімната для сходів: у Дніпрі продають однокімнатну квартиру за 6,9 млн грнРусский

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