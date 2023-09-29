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  • Камені з’єднані монтажною піною: у Дніпрі з’явився імпровізований японський сад

Камені з’єднані монтажною піною: у Дніпрі з’явився імпровізований японський сад

Сьогодні 20:11
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У Дніпрі на Перемозі містяни облаштували на своєму подвір'ї імпровізований сад каміння.

Новости Днепра про Камені з'єднані монтажною піною: у Дніпрі з'явився імпровізований японський сад

В одному із дворів з’явився імпровізований сад каміння. Скоріше за все, містяни надихнулися традиційними ландшафтами Японії, які вирішили повторити на свій лад. 

Сад каміння має досить сакральне значення для японців. Камені слугують не як будматеріал, а як об’єкт захоплення та поклоніння. Облаштовують сад за суворими правилами, а кожен елемент має своє місце і значення. Спостереження за камінням повинно викликати вибух уяви та розкрити світогляд людини. 

Дніпровський варіант більш спрощений і створений для краси, а не для філософського пізнання. Зазвичай каміння складають один на одного без додаткових будматеріалів, але містяни вирішили з’єднати каміння монтажною піною для стійкості. 

Фото опублікували у спільноті Файне місто Дніпро. 

Новости Днепра про Камені з'єднані монтажною піною: у Дніпрі з'явився імпровізований японський сад

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Новости Днепра про Камені з'єднані монтажною піною: у Дніпрі з'явився імпровізований японський садУкраїнська

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