Камені з’єднані монтажною піною: у Дніпрі з’явився імпровізований японський сад

У Дніпрі на Перемозі містяни облаштували на своєму подвір'ї імпровізований сад каміння.

В одному із дворів з’явився імпровізований сад каміння. Скоріше за все, містяни надихнулися традиційними ландшафтами Японії, які вирішили повторити на свій лад.

Сад каміння має досить сакральне значення для японців. Камені слугують не як будматеріал, а як об’єкт захоплення та поклоніння. Облаштовують сад за суворими правилами, а кожен елемент має своє місце і значення. Спостереження за камінням повинно викликати вибух уяви та розкрити світогляд людини.

Дніпровський варіант більш спрощений і створений для краси, а не для філософського пізнання. Зазвичай каміння складають один на одного без додаткових будматеріалів, але містяни вирішили з’єднати каміння монтажною піною для стійкості.

Фото опублікували у спільноті Файне місто Дніпро.