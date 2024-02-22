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  • Кам’янська та Криворізька міськради планують витратити з бюджету на “висвітлення інформації” 7 млн грн

Кам’янська та Криворізька міськради планують витратити з бюджету на “висвітлення інформації” 7 млн грн

Сьогодні 16:17
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Відповідні тендери з'явилися на сайті Prozorro.

Новости Днепра про Кам'янська та Криворізька міськради планують витратити з бюджету на

Структури Криворізької та Кам’янської міських рад оголосили нові тендери на “висвітлення інформації” на загальну суму 7 млн грн.

Так, комунальне підприємство “Інститут розвитку міста Кривого Рогу” Криворізької міської ради планує закупити “послуги з висвітлення щодо безпеки й захисту мешканців, виконання соціально-гуманітарних програм, роботи об’єктів критичної інфраструктури та іншої важливої інформації в умовах особливого правового режиму (воєнного стану) через засоби масової інформації в мережі Інтернет та друкованих періодичних виданнях” на суму 5 569 500 грн. Відповідний тендер з’явився на сайті Prozorro 12 лютого 2024-го. Прийом пропозицій тривав до 20 лютого 2024 року.

Новости Днепра про Кам'янська та Криворізька міськради планують витратити з бюджету на

Як можна побачити, був всього один учасник – ТОВ “Інформаційне агентство “КРИВБАС ОН-ЛАЙН”. Він навіть запропонував трішки меншу ціну за свої послуги – 5 541 472 грн.

Новости Днепра про Кам'янська та Криворізька міськради планують витратити з бюджету на

А відділ реклами Кам’янської міської ради хоче закупити “послуги з виготовлення, розміщення та демонстрування інформаційної продукції (соціальної реклами та інформаційних сюжетів)” на суму 1 466 000 грн. Тендер також був опублікований на Prozorro у лютому. Термін подання пропозицій закінчився 21 лютого 2024 року.

Новости Днепра про Кам'янська та Криворізька міськради планують витратити з бюджету на

Тут також був лише один учасник – ФОП “РЯБОВ ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ”, який пропонує надати дані послуги за 1 465 200 грн.

Новости Днепра про Кам'янська та Криворізька міськради планують витратити з бюджету на

В обох випадках договори поки не укладені.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі планують витратити 136 млн грн із бюджету на “безкоштовні” продуктові набори.

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