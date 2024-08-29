Кам’яні будинки з видом на Дніпро: як раніше виглядала одна із найстаріших вулиць Дніпра

Одна з найстаріших вулиць у Дніпрі сьогодні має назву Мусліма Магомаєва. До цього вона мала назву вулиця 8 Березня. Знаходиться вона неподалік парку Шевченка.

Журналісти dnepr.info дізнались історію однієї з найстаріших вулиць міста.

Перші будинки з’явилися на цій вулиці ще у 1790-х роках. Цей район забудовувався в Катеринославі одним із перших і вважався одним із самих «житлових», не рахуючи слободи Половиці. Спочатку тут виник Потьомкінський палац, і потім будинок архієрея і кілька дерев’яних будинків. На генеральному плані міста але незважаючи на це, вулиця мала назву Окружна, але згодом перетворилася на Палацову. На честь налаштованих у ньому великих дерев’яних палаців.

Наприкінці 1860-х років у місті вирували небувалі пожежі, вогнем було знищено велику кількість дерев’яних будинків. Після цього будувати будинки з дощок у місті заборонили. Тоді вулиця Дворцова пережила новий будівельний бум – на ній почали зводити кам’яні будинки.

В основному будувалися прибуткові будинки на 2-3 поверхи. У них можна було орендувати невелику квартиру за кількістю кімнат, а то й зовсім одну кімнату, але вікна якої виходили на річку.

З того часу на вулиці лишилося кілька житлових будинків. На місці тих будівель, які були сильно зруйновані під час боїв за місто, було збудовано багатоповерхівки-сталінки.

Після Другої світової війни прибуткові перетворилися на комуналки, але згодом вони перетворилися на аварійні будинки і людей відселили. Ось уже кілька десятків років будинки стоять порожніми. Частину з них було знесено, від інших залишився лише фасад. Деякі з них кілька років тому були накриті будівельною сіткою, зроблено це було для того, щоб камені не сипалися.

У частині колишніх прибуткових будинків досі мешкають люди. Поруч із будинками оббудовано невеликі палісадники, огороджені старим парканом.

А в одному з будинків ще з часів Катеринослава збереглися різьблені вхідні двері та кований ажурний навіс.

У 1920-х роках вулиця Двірцова перетворилася на Троцьку, але вже до 1930-х років стала називатися Морською, а з 1956 року – вулицею 8 березня. У 2019 році отримала назву на честь співака Мусліма Магомаєва.

фото: блог А. Костюка

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