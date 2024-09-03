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“Качки не плавають, а ходять”: у Дніпрі критично обміліло озеро Куряче

Сьогодні 21:57
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У Дніпрі обміліло озеро Куряче.

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Озеро Куряче стрімко міліє. За словами місцевих, рівень води впав десь на пів метра. Через це водойма почала заболочуватися. Подекуди ставок настільки висох, що качки ходять, а не плавають. 
 
Як же жаль нашого Курячого! Обміліло, рівень води впав на пів метра. Починає заболочуватися. Є місця де качки ходять, а не плавають. На одному фото в далечінь видно молодняк чаплі. Їм взагалі вода по колінця. Такі невеселі справи, – розповідає місцевий житель Олексій. 
Дніпряни припускають, що озеро обміліло через спеку та відсутність опадів. Місцеві жителі сподіваються, що як тільки підуть дощі – водойма “набере” втрачену воду. 
 

Новости Днепра про

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що невідомі скидали в озеро рідину з хімікатами. За результатами перевірки основні показники забруднення води були в межах норми, окрім показника PH, який виявися суттєво підвищеним. Це вказувало на те, що до озера дійсно скидали речовини, які мають у своєму складу луги. Попри це на ставок постійно навідувалися чаплі та качки. 

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