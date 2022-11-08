Кабмин отменил ввозную пошлину и НДС на генераторы и обогреватели

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
“Это важно, чтобы сейчас ускорить ремонты, улучшить обеспечение светом и теплом, удовлетворить спрос населения, а также снизить цены на соответствующую продукцию”, — отметил премьер-министр.
Читайте также:
Автор:
Російські окупанти систематично атакують об'єкти критичної інфраструктури України.
30 октября в Каменском был обнаружен труп 64-летнего мужчины. На…
У п'ятницю, 28 жовтня, у Мемфісі помер легендарний американський співак…
16 октября, защищая свободу и независимость своего государства, в Харьковской…