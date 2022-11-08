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Кабмин отменил ввозную пошлину и НДС на генераторы и обогреватели

Сьогодні 19:04
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Кабинет министров Украины отменил ввозную пошлину и налог на добавленную стоимость на генераторы, обогреватели и аккумуляторы.

Новости Днепра про Кабмин отменил ввозную пошлину и НДС на генераторы и обогреватели

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Это важно, чтобы сейчас ускорить ремонты, улучшить обеспечение светом и теплом, удовлетворить спрос населения, а также снизить цены на соответствующую продукцию”, — отметил премьер-министр.

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Новости Днепра про Кабмин отменил ввозную пошлину и НДС на генераторы и обогревателиУкраїнська

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