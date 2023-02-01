Кабмін звільнив керівництво української митниці, – нардеп

В українські митниці "полетіли голови".

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу Державної митної служби.

За його словами, сьогодні почалися анонсовані весняні посадки.

Пізніше нардеп Олексій Гончаренко в своєму телеграмі назвав кого саме звільнять вже найближчим часом. Це в.о. голови митної служби В’ячеслав Демченко та його заступники – Олександр Шумський та Руслан Черкаський.

Зазначимо, раніше правоохоронці викрили понад 10 високопосадовців, які нібито причетні до схеми розкрадання коштів на експорті українського зерна. Серед них – заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці. За оцінками СБУ, збитки бюджету становлять 5,2 млрд грн.

Нагадаємо, сьогодні обшуки відбувалися в будинку бізнесмена із Дніпра Ігоря Коломойського.