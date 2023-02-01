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Кабмін звільнив керівництво української митниці, – нардеп

Сьогодні 15:06
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В українські митниці "полетіли голови".

Новости Днепра про Кабмін звільнив керівництво української митниці, - нардеп

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу Державної митної служби.

За його словами, сьогодні почалися анонсовані весняні посадки.

Новости Днепра про Кабмін звільнив керівництво української митниці, - нардеп

Пізніше нардеп Олексій Гончаренко в своєму телеграмі назвав кого саме звільнять вже найближчим часом. Це в.о. голови митної служби В’ячеслав Демченко та його заступники – Олександр Шумський та Руслан Черкаський.

Новости Днепра про Кабмін звільнив керівництво української митниці, - нардеп

Зазначимо, раніше правоохоронці викрили понад 10 високопосадовців, які нібито причетні до схеми розкрадання коштів на експорті українського зерна. Серед них – заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці. За оцінками СБУ, збитки бюджету становлять 5,2 млрд грн.

Нагадаємо, сьогодні обшуки відбувалися в будинку бізнесмена із Дніпра Ігоря Коломойського.

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Новости Днепра про Кабмін звільнив керівництво української митниці, - нардепУкраїнська

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