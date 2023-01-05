Кабмін затвердив нові правила військового обліку в Україні: подробиці

Кабмін затвердив нові правила військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Кабмін ухвалив постанову №1487, якою затверджено новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Згідно постанови, закордонні дипломатичні установи України повинні:

сприяти поверненню військовозобов’язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період);

вести військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку, за списком. Список повинен зберігатися в закордонній дипломатичної установі України протягом п’яти років;

інформувати громадян, які перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призовного віку і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу;

повідомляти у 7-денний строк з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки за місцем перебування їх на військовому обліку.

Призовники, військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон на строк до трьох місяців, з військового обліку не знімаються.

Зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які планують виїхати за кордон більше ніж на три місяці здійснюється після особистого прибуття їх до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки з документами, що підтверджують виїзд за кордон.

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