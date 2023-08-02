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Йшов 15 км пішки з важкими травмами: у Дніпрі рятують військового, в якого 90% тіла обпечено вогнем

Сьогодні 15:34
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У Дніпрі рятували воїна, в якого обпечено 90% тіла.

Новости Днепра про Йшов 15 км пішки з важкими травмами: у Дніпрі рятують військового, в якого 90% тіла обпечено вогнем

Історію пораненого воїна розповіли в департаменті охорони здоров’я.

Дмитро потрапив до лікарні Дніпра місяць тому. Під час вибуху його обпекло полум’ям. Понад 15 кілометрів військовому довелося пройти пішки, щоб отримати першу медичну допомогу. Після цього з важкими опіками його доправили до реанімації опікового відділення, де про пораненого бійця піклувалися досвідчені лікарі-комбустіологи. 

У Дмитра обпечено 90% тіла, але найстрашніше те, що вогонь обпік і дихальні шляхи. За місяць військовий переніс 10 складних операцій, під час яких за його життя боролися медики. Хірурги закривали відкриті рани штучною шкірою, щоб почався процес зцілення. Після цього на чоловіка чекали комплексна терапія та перев’язки.

Коли стан Дмитра стабілізувався, військового евакуювали на подальше лікування та реабілітацію. 
 

Новости Днепра про Йшов 15 км пішки з важкими травмами: у Дніпрі рятують військового, в якого 90% тіла обпечено вогнем

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Новости Днепра про Йшов 15 км пішки з важкими травмами: у Дніпрі рятують військового, в якого 90% тіла обпечено вогнемУкраїнська Новости Днепра про Йшов 15 км пішки з важкими травмами: у Дніпрі рятують військового, в якого 90% тіла обпечено вогнемРусский

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