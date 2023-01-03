Йому тільки виповнилося 20: у Дніпрі рятують пораненого бійця

Медсестра Катерина Юрченко – найближча людина поки немає мами, яка розривається між Дніпром та Харковом. Катерина йому розповідає про себе. Їм є про що помріяти і про що поговорити, але трубки в горлі Олександра не дають можливості сказати один одному, про що вони думають. Їхнє життя тільки починається.

“Я прошу не сумуй, – лагідно обробляючи поранення – ми ще про все довго будемо розмовляти”, – каже пораненому медсестра.