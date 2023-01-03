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Йому тільки виповнилося 20: у Дніпрі рятують пораненого бійця

Сьогодні 21:15
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У Захисника гематома м’яких тканин шиї, стороннє тіло по передній поверхні, правобічний пневмоторакс. Усі новорічні свята лікарі Мечникова рятували йому життя.

Новости Днепра про Йому тільки виповнилося 20: у Дніпрі рятують пораненого бійця

Без обстеження та операції на ангіографі шансів не лишалося, – пише Сергій Риженко – генеральний директор ДОКЛ ім. Мечникова.

“Критична втрата крові. Величезна гематома шиї, зміщення трахеї. Шия за рахунок наповнення крові збільшилася вдвічі. Великий уламок у сонній артерії” – пише медик.
Сам боєць родом з Харкова. Після операції приїхала його мама.

“Вона гладила його волосся руками, розповідаючи, яким він був у дитинстві.
У них велика, щаслива харківська родина. Старша донька та мама працюють у харківській лікарні, лікуючи всіх, хто попав в біду”, – додав Риженко.
Медсестра Катерина Юрченко – найближча людина поки немає мами, яка розривається між Дніпром та Харковом. Катерина йому розповідає про себе. Їм є про що помріяти і про що поговорити, але трубки в горлі Олександра не дають можливості сказати один одному, про що вони думають. Їхнє життя тільки починається.

“Я прошу не сумуй, – лагідно обробляючи поранення – ми ще про все довго будемо розмовляти”, – каже пораненому медсестра. 

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Новости Днепра про Йому тільки виповнилося 20: у Дніпрі рятують пораненого бійцяУкраїнська Новости Днепра про Йому тільки виповнилося 20: у Дніпрі рятують пораненого бійцяРусский

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