Йому назавжи 27: під Бахмутом загинув військовий з Новомосковська

При обороні міста Бахмут Донецької області загинув мінометник Мікітін Богдан Вячеславович.
Про це повідомляє в мережі Ігор Гуртовий.
Богдан Мікітін народився 10 серпня 1995 року у Новомосковську.
Він пішов з життя 11 квітня в шпиталі. Йому було всього 27 років. Богдан був справжнім патріотом України, в лавах ЗСУ перебував з квітня 2022 року.
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