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Йому назавжи 27: під Бахмутом загинув військовий з Новомосковська

Сьогодні 07:15
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Дніпропетровщина втратила ще одного героя.

Новости Днепра про Йому назавжи 27: під Бахмутом загинув військовий з Новомосковська

При обороні міста Бахмут Донецької області загинув мінометник Мікітін Богдан Вячеславович.

Про це повідомляє в мережі Ігор Гуртовий.

Богдан Мікітін народився 10 серпня 1995 року у Новомосковську.

Новости Днепра про Йому назавжи 27: під Бахмутом загинув військовий з Новомосковська

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Він пішов з життя 11 квітня в шпиталі. Йому було всього 27 років. Богдан був справжнім патріотом України, в лавах ЗСУ перебував з квітня 2022 року.

Новости Днепра про Йому назавжи 27: під Бахмутом загинув військовий з Новомосковська

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Новости Днепра про Йому назавжи 27: під Бахмутом загинув військовий з НовомосковськаУкраїнська Новости Днепра про Йому назавжи 27: під Бахмутом загинув військовий з НовомосковськаРусский

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