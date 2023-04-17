Йому назавжи 27: під Бахмутом загинув військовий з Новомосковська

Дніпропетровщина втратила ще одного героя.

При обороні міста Бахмут Донецької області загинув мінометник Мікітін Богдан Вячеславович.

Про це повідомляє в мережі Ігор Гуртовий.

Богдан Мікітін народився 10 серпня 1995 року у Новомосковську.

Він пішов з життя 11 квітня в шпиталі. Йому було всього 27 років. Богдан був справжнім патріотом України, в лавах ЗСУ перебував з квітня 2022 року.

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