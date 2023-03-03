Йому навіки 37: у Харківській області у бою загинув військовий із Кам’янського

Олександр загинув 25 лютого у Харківській області у бою з окупантами. У Кам’янському рацював на ПрАТ «Дніпровагонмаш» та в компанії «Інтерпайп». На початку березня минулого року був призваний до лав ЗСУ.
Олександру було 37 років. У Героя залишилися дружина, дві доньки, батьки та брат.
Прощання відбудеться 3 березня о 09:30 за адресою: проїзд Юліана Ступака, 4 (колишній проїзд Білоруський) та о 10:15 за адресою: вулиця Васильєвська, 119.
Панахида пройде об 11:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. Сергія Слісаренка, 34). Поховають воїна о 12:00 на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.
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