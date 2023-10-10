Ізраїль переходить у наступ на сектор Гази – міністр оборони

Ізраїль переходить у наступ.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що країна переходить до “повного наступу” на Сектор Гази. Про це повідомляє The Times of Israel.

“Я зняв усі обмеження, ми відновили контроль над територією, і ми переходимо до повного наступу. У вас буде можливість змінити реальність тут. ХАМАС хотів змін у Газі, вони відбудуться на 180 градусів від того, що вони собі уявляли. Вони пошкодують про цей момент, Газа ніколи не повернеться до того, що було, — заявив він.

Нагадаємо, раніше представники ХАМАС заявили, що будуть страчувати ізраїльських полонених, якщо атаки на Сектор Гази триватимуть. Водночас пізніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що представники ісламського угрупування готові сісти за стіл переговорів.

Внаслідок атак ХАМАС по Ізраїлю від суботи постраждали вже 2 806 осіб, ще понад 900 ізраїльтян загинули. Також під час ударів у відповідь від Ізраїля постраждали та померли тисячі палестинців.

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