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  • Історичний тріумф: тенісистка з Дніпра стала чемпіонкою парного розряду US Open-2024

Історичний тріумф: тенісистка з Дніпра стала чемпіонкою парного розряду US Open-2024

Сьогодні 21:13
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Людмила Кіченок вперше в кар'єрі виграла жіночий парний турнір Grand Slam.

Новости Днепра про Історичний тріумф: тенісистка з Дніпра стала чемпіонкою парного розряду US Open-2024

Людмила Кіченок – чемпіонка US Open-2024!

У фіналі парного турніру українка та її напарниця Олена Остапенко перемогли дует Крістіна Младенович/Чжан Шуай – 6:4, 6:3

Людмила Кіченок завоювала свій другий титул Grand Slam. Минулого року вона стала чемпіонкою Вімблдону в міксті.

Для України перемога Людмили стала третьою на турнірах Grand Slam і другою в парному розряді – у 2008 році сестри Альона і Катерина Бондаренко виграли титул на Australian Open.

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Новости Днепра про Історичний тріумф: тенісистка з Дніпра стала чемпіонкою парного розряду US Open-2024Українська

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