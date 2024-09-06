Історичний тріумф: тенісистка з Дніпра стала чемпіонкою парного розряду US Open-2024

Людмила Кіченок вперше в кар'єрі виграла жіночий парний турнір Grand Slam.

Людмила Кіченок – чемпіонка US Open-2024!

У фіналі парного турніру українка та її напарниця Олена Остапенко перемогли дует Крістіна Младенович/Чжан Шуай – 6:4, 6:3

Людмила Кіченок завоювала свій другий титул Grand Slam. Минулого року вона стала чемпіонкою Вімблдону в міксті.

Для України перемога Людмили стала третьою на турнірах Grand Slam і другою в парному розряді – у 2008 році сестри Альона і Катерина Бондаренко виграли титул на Australian Open.

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