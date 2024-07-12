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Історичний максимум: офіційний курс долара вперше перевищив 41 гривню

Сьогодні 16:39
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Це відбулося вперше.

Новости Днепра про Історичний максимум: офіційний курс долара вперше перевищив 41 гривню

Національний банк України підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Долар вперше перевищив позначку 41 гривню.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 15 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0434 грн за 1 долар (+0,1677 грн). Вище курс був лише 12 липня – 40,8823.

Новости Днепра про Історичний максимум: офіційний курс долара вперше перевищив 41 гривню

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.

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Новости Днепра про Історичний максимум: офіційний курс долара вперше перевищив 41 гривнюУкраїнська Новости Днепра про Історичний максимум: офіційний курс долара вперше перевищив 41 гривнюРусский

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