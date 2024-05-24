Історичний максимум: НБУ вперше підняв офіційний курс долара вище 40 гривень

НБУ підвищив офіційний курс долара.

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Вперше курс піднявся вище 40 гривень.

Про це свідчать дані регулятора.

Станом на 24 травня офіційний курс є таким:

40,1153 гривні за 1 долар (+0,1948 грн).

43,4910 гривні за 1 євро (+0,1773 грн).

Як свідчать дані порталу “Мінфін”, 24 травня середній курс продажу долара в обмінниках станом на 15:00 становить 40,44 грн, купівлі — 40,30. Євро в обмінниках сьогодні продають у середньому по 43,90 грн, купують цю валюту у населення по 43,75 грн.

Курс валют в банках

купівля — 39,85 грн/дол,

продаж — 40,29 грн/дол.

“ПриватБанк” 24 травня купує долар по 39,75 грн, що на 5 копійок дорожче, ніж вчора, а продає по 40,32 грн, тобто на 16 копійок дорожче. Євро купує по 42,9 грн, продає — по 43,67 грн. Таким чином євро у “ПриватБанку” подешевшав.

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