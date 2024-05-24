Історичний максимум: НБУ вперше підняв офіційний курс долара вище 40 гривень

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Вперше курс піднявся вище 40 гривень.
Про це свідчать дані регулятора.
Станом на 24 травня офіційний курс є таким:
Як свідчать дані порталу “Мінфін”, 24 травня середній курс продажу долара в обмінниках станом на 15:00 становить 40,44 грн, купівлі — 40,30. Євро в обмінниках сьогодні продають у середньому по 43,90 грн, купують цю валюту у населення по 43,75 грн.
“ПриватБанк” 24 травня купує долар по 39,75 грн, що на 5 копійок дорожче, ніж вчора, а продає по 40,32 грн, тобто на 16 копійок дорожче. Євро купує по 42,9 грн, продає — по 43,67 грн. Таким чином євро у “ПриватБанку” подешевшав.
Читайте також:
Автор:
Важлива інформація!
В Україні не часто підробляють гроші, але на один із…
В Україні можуть запровадити ліміти на банківські перекази.
До Різдва в Україні випустили монети незвичної форми.