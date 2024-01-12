Історія зниклого будинку на Пастера: під домом може бути колектор з річкою (ФОТО)

У Дніпрі на місці старовинних будинків виросли нові торговельні та бізнес-центри. Частина столітніх будівель зруйнувалася від віку, частина – була знесена задля зведення нових, зручніших та сучасніших приміщень.

Журналісти dnepr.info згадали, як раніше виглядав старовинний прибутковий будинок на вулиці Пастера. Він був знесений у 2013 році.

Початкова назва вулиці Пастера у Дніпрі – Лісопильна. Це була одна з найважливіших для підприємців вулиць, адже один із найпопулярніших торгових напрямків у місті до розвитку промисловості був продаж лісу. На Лісопильні розташовувалися лісопильні, де деревину готували до відправки в інші міста або країни. Пізніше, коли торгувати лісом стало не так вигідно, а неподалік вулиці з’явився великий торговий ринок її перейменували на Провіантську і розмістили тут склади з товаром, також тут знаходився фабричний квартал, але Катеринославська суконна фабрика була закрита в 1837 і побудовані нею будівлі поступово перетворювалися у руїни. У 1906 році на пропозицію історика Дмитра Яворницького Провіантська була перейменована на вулицю Пастера.

Коли було збудовано залізницю і міст, вулиця Пастера стала дуже популярною серед місцевих жителів, склади з неї прибрали, а на їхньому місці звели прибуткові будинки, готелі та лавки. Серед них свій будинок збудував і купець Беньямін Лівшиць. Будинок був триповерховий, у стилі модерн із червоної цегли та прикрашений глазурованою плиткою. У 1910-х роках у будинку Лівшиця працювало кілька торгових закладів, перший поверх було відведено під магазини, другий та третій – під здачу квартир в оренду.

Цікаво, що під будинком може протікати річка. У 1890-х років Яків Лівшиць звернувся до Міської Думи з проханням передати у власність його та його сусіда Липавського русло річки, яка протікала між їхніми ділянками. Він також взяв на себе зобов’язання побудувати разом із Липавським колектор, у який можна було б сховати річку. Що й було зроблено, після чого ділянка перейшла до спадкоємців Якова Лівшиця. Прибутковий будинок на ділянці було збудовано лише у 1906 році.

Після Другої світової війни він став житловим комунальним будинком.

«З під’їзду був другий вихід на невеликий затишний дворик. Будинок з широкими сходами до третього поверху, високими стелями та вікнами, але з маленькими кімнатами, ванною в коридорі, який був одночасно і кухнею. Квартира на дві родини – комуналка. Таким запам’ятався цей будинок, де мешкала моя однокласниця. Тоді він здавався мені особливим, майже казковим», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Інна Лісова.

Будинок-довгожитель вимагав ремонту. Зовні він уже мало був схожий на той, яким задумував його архітектор і бачили жителі Катеринослава – фасад перефарбували, плитку прибрали.

«Ми мешкали на третьому поверсі. Вікна на вулицю з шумом та торохтінням трамвая. Хоч стелі та високі – 4 метри, але влітку весь день сонце смажить, задуха та вікна не відкрити – все через ті ж гази від машин та шуму. Коли до нас прийшли ріелтори з пропозицією викупити квартири, ми були щасливі», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Світлана Галицька.

Весною 2013 року будинок був частково зруйнований. У липні повністю знесено. На його місці збудували торговий центр.

«Коли цей будинок зносили, була інформація, що фасад будівлі органічно впишуть у нову споруду на «червоній» лінії. І якийсь час зовнішня стіна стояла. І якось уночі вона зникла. Працював на той час поряд і спостерігав щодня ці зміни», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Олександр Вісковатов.

фото: Т. Клюквін, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», блог Артема Костюка

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