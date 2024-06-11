Ірину Фаріон, яка раніше втрапила в два скандали, поновили на посаді у Львівській політехніці

Ірині Фаріон, яка раніше втрапила у скандал через образи в бік російськомовних військових, поновили на посаді професорки Львівської політехніки.

Мовознавицю Ірину Фаріон поновили на посаді професорки кафедри української мови у “Львівській політехніці”. Раніше Апеляційний суд, куди Фаріон звернулася з позовом проти університету, визнав, що звільнення було не законним, тож мовознавицю мають повернути на колишню посаду, а ще повинні виплатити їй майже 124 тисячі гривень зарплатні за шість місяців “простою”. Фаріон 11 червня оприлюднила відео на якому йде коридорами університету. Йду коридорами Бандериного ВИШу “Львівської політехніки”. Щойно поновлена відповідно до рішення суду… Дуже люблю наших ворогів. Тому що вони роблять нас набагато сильнішими, ніж ми навіть собі уявляли, – прокоментувала Ірина Фаріон.

Нагадаємо, Ірину Фаріон звільнили з вишу в листопаді 2023 року після того, як проти неї відкрили кримінальні справи в СБУ за чотирма статтями. Це порушення рівноправності громадян, образа честі і гідності військовослужбовця, порушення таємниці листування та порушення недоторканності приватного життя.

СБУ зацікавилася Фаріон після того, як мовознавиця оскандалилася заявою про те, що російськомовні військові – не українці. Екснардепка “наїхала” на відомих “Пташку” та ексочільника “Азову” Максима Жоріна. Тоді на цей випадок звернув увагу омбудсман Дмитро Лубінець, який звернувся до СБУ з проханням дати правову оцінку діям Фаріон.

Через тиждень Ірина Фаріон вдруге потрапила під шквал критики через те, що “здала” ФСБ проукраїнського студента з Криму, який написав їй листа з подякою. Мовознавиця опублікувала повідомлення від хлопця не замазавши його особисті дані. Через це юнак потрапив у поле зору російських спецслужб, які змусили його просити вибачення на камеру за свої проукраїнські погляди.

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