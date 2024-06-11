Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ірину Фаріон, яка раніше втрапила в два скандали, поновили на посаді у Львівській політехніці

Ірину Фаріон, яка раніше втрапила в два скандали, поновили на посаді у Львівській політехніці

Сьогодні 11:50
просмотров

Ірині Фаріон, яка раніше втрапила у скандал через образи в бік російськомовних військових, поновили на посаді професорки Львівської політехніки.

Новости Днепра про Ірину Фаріон, яка раніше втрапила в два скандали, поновили на посаді у Львівській політехніці

Мовознавицю Ірину Фаріон поновили на посаді професорки кафедри української мови у “Львівській політехніці”.

Раніше Апеляційний суд, куди Фаріон звернулася з позовом проти університету, визнав, що звільнення було не законним, тож мовознавицю мають повернути на колишню посаду, а ще повинні виплатити їй майже 124 тисячі гривень зарплатні за шість місяців “простою”. 

Фаріон 11 червня оприлюднила відео на якому йде коридорами університету. 

Йду коридорами Бандериного ВИШу “Львівської політехніки”. Щойно поновлена відповідно до рішення суду… Дуже люблю наших ворогів. Тому що вони роблять нас набагато сильнішими, ніж ми навіть собі уявляли, – прокоментувала Ірина Фаріон.

Нагадаємо, Ірину Фаріон звільнили з вишу в листопаді 2023 року після того, як проти неї відкрили кримінальні справи в СБУ за чотирма статтями. Це порушення рівноправності громадян, образа честі і гідності військовослужбовця, порушення таємниці листування та порушення недоторканності приватного життя. 

СБУ зацікавилася Фаріон після того, як мовознавиця оскандалилася заявою про те, що російськомовні військові – не українці. Екснардепка “наїхала” на відомих “Пташку” та ексочільника “Азову” Максима Жоріна. Тоді на цей випадок звернув увагу омбудсман Дмитро Лубінець, який звернувся до СБУ з проханням дати правову оцінку діям Фаріон. 

Через тиждень Ірина Фаріон вдруге потрапила під шквал критики через те, що “здала” ФСБ проукраїнського студента з Криму, який написав їй листа з подякою. Мовознавиця опублікувала повідомлення від хлопця не замазавши його особисті дані. Через це юнак потрапив у поле зору російських спецслужб, які змусили його просити вибачення на камеру за свої проукраїнські погляди. 

Читайте також:

Новости Днепра про Ірину Фаріон, яка раніше втрапила в два скандали, поновили на посаді у Львівській політехніціУкраїнська Новости Днепра про Ірину Фаріон, яка раніше втрапила в два скандали, поновили на посаді у Львівській політехніціРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі спалахнув скандал у маршрутці: водій намагався висадити дідуся, в якого потекла кров
    Новини Дніпра
    01.05.2024 15:31
    У Дніпрі спалахнув скандал у маршрутці: водій намагався висадити дідуся, в якого потекла кров

    Таке відео поширюють місцеві Telegram-канали.

    Вчителька з Дніпра образила та вдарила ученицю іншої школи: деталі конфлікту
    Новини Дніпра
    11.04.2024 18:13
    Вчителька з Дніпра образила та вдарила ученицю іншої школи: деталі конфлікту

    У Дніпрі розгорівся скандал зі вчителькою.

    У Дніпрі чоловік у формі, схожій на військову, обматюкав дітей в школі та назвав вчителів д*білами
    Новини Дніпра
    01.04.2024 18:34
    У Дніпрі чоловік у формі, схожій на військову, обматюкав дітей в школі та назвав вчителів д*білами

    Чоловік у формі, схожій на військову, прийшов до школи та…

    Пенсійний фонд України втрапив у “скандал” через сідниці: їх неординарно підтримала Укрпошта (ФОТО)
    новини України
    28.03.2024 13:37
    Пенсійний фонд України втрапив у “скандал” через сідниці: їх неординарно підтримала Укрпошта (ФОТО)

    У ПФ також прокоментували цей "скандал".

    Наверх