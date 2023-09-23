Ірина Верещук закликала українців виїхати з окупованого Криму

Про це чиновниця розповіла у своєму Telegram-каналі.
Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах”, – закликала Верещук.
Нагадаємо, шо вчора, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи.
За попередньою інформацією, українські військові атакували штаб Чорноморського флоту РФ.
Так званий “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв раніше підтверджував вибухи у Криму.
Очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що в результаті атаки України на штаб ЧФ РФ загинули щонайменше 9 осіб, у тому числі високопосадовці.
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