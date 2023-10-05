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Інвалідності більше не буде: у МОЗ готують нову реформу медкомісій

Сьогодні 12:58
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Міністерство охорони здоров'я підготувало законопроєкт, яким хочуть змінити методологію встановлення інвалідності.

Новости Днепра про Інвалідності більше не буде: у МОЗ готують нову реформу медкомісій

Про це на брифінгу у Житомирі розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає “Укрінформ”.

МОЗ хоче відмовитися від терміну інвалідність, натомість будуть оцінювати втрату функціональності людини. Як пояснив Віктор Ляшко, зміна підходу допоможе краще інтегрувати людей у суспільство, які через травми чи інші захворювання не можуть повноцінно цього зробити.

За його словами, проблема полягає в тому, що інвалідність, яка надає пільги та компенсації, не повертає людину до “економічного стану”.

Ми не запитали, що хоче людина, а кажемо, що ось це можемо дати. Це пострадянська модель, від якої ми повинні відмовитися, — повідомив міністр.

МОЗ підготувало законопроєкт, який змінює методологію встановлення інвалідності й пропонує замість неї оцінку втрати функціональності. Уже з 2025 хочуть впровадити нові підходи до проведення експертизи. 

Це глобальна реформа. Вона буде пов’язана з тим, що людина з травмою потрапила на реабілітацію, а звідти завдяки мультидисциплінарній команді через електронні інструменти, у тому числі електронний МСЕК, вона потрапляє у відповідні сфери, аби повернути її функціональність, яку вона втратила через травму або хворобу, — зазначив Ляшко.

Підготований законопроєкт скоро можуть презентувати для широкого загалу. 

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Новости Днепра про Інвалідності більше не буде: у МОЗ готують нову реформу медкомісійУкраїнська

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