Інспекційний обʼїзд: чергова по місту перевірила, як у Дніпрі проходить гра «Сокіл» («Джура») та відвідала шелтер для ВПО

Долучати дітей Дніпра, молодь до заходів із національно-патріотичного виховання. Таке доручення профільному департаменту мерії дав міський голова Борис Філатов.

П’ятнадцятого травня директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дарʼя Біла, яка цього дня є черговою по місту, перевірила виконання доручення мера, відвідавши дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»).

«Джура» дозволяє дітям, молоді зробити перший крок на шляху до формування військово-патріотичних цінностей, навчитися командній роботі, розвинути фізичні та розумові здібності, а також відчути себе частиною команди, великої української нації. Загалом у цьогорічній грі беруть участь 3 молодші команди, 10 середніх та 10 старших команд-роїв. Вік учасників — від 10 до 18. Вони змагаються у різних завданнях, конкурсах: «Ведун», «Пластун», «Рятівник», «Тактична медицина», «Неповне розбирання та складання автомата Калашникова», «Саперна підготовка», «Туристська смуга перешкод», «Звіти про роботу роїв» тощо. «Через загрози ракетних обстрілів довелося кожен день гри розбити на різні вікові категорії. Сьогодні у нас середня вікова категорія. З 2017-го року у місті розпочалася нова хвиля розвитку «Джури». Торік через повномасштабне вторгнення рф перенесли гру в онлайн-формат. А цьогоріч щасливі від того, що нарешті діти можуть зібратися разом. Якщо освіта — це майбутнє людини, то національно-патріотичне виховання — це майбутнє держави. Тому свідомо підходимо до проведення цієї гри. Сподіваюся, наступного року зможемо проводити фестиваль у звичному триденному форматі з тисячами глядачів. «Джура» виховує молоде покоління українських патріотів, навчає любити Батьківщину, захищати її у будь-який час», — підкреслила Дар’я Біла.

Водночас керівник гуртка зі стрільби з пневматичної зброї Віталій Мальований розповів: «Гра складається з декількох етапів: стрільби з пневматичної зброї, складання та розкладання АК-47, домедичної медицини, смуги перешкод тощо». Також під час інспекційного обʼїзду чергова по місту відвідала шелтер довгострокового перебування для внутрішньо переміщених осіб, аби привітати діток, їхні родини з Днем сімʼї. Вона приїхала з майстер-класом у техніці витинанка від майстрині Міського палацу дітей та юнацтва, а також подарувала учасникам родинні етнорозмальовки «Леся. Подорож у часі», розроблені департаментом молодіжної політики та національно-патріотичного виховання.

«Цей центр для українців, які вимушено покинули свої домівки через війну. Приїхали сюди з майстер-класом. Зробили такий чарівний бузок. Гарна композиція. Все вийшло швидко, а головне — у команді. Попри все діти залишаються дітьми. Їм треба давати змогу розвиватися. Подарували діткам розмальовки, де вказані всі адреси наших закладів позашкілля. Запрошуємо діток записатися на гурток у заклади району, який найближче розташований до місця проживання. Ми за те, аби у діток було щасливе, розвинене дитинство», — додала Дар’я Біла.

У гуртках департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання з початку повномасштабного вторгнення навчаються понад 740 діток з тимчасово окупованих територій. Кожного з них заклади позашкільної освіти прийняли в свою люблячу родину та подарували справжній родинний затишок. Аби долучитися до дніпровської позашкільної родини, пишіть у соціальних мережах (@molodpatriot).

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