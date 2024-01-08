Ігнат пояснив, чому так мало збили ракет над Дніпропетровщиною

8 січня – важкий день для Дніпропетровської області, зазначали в ОВА. Зокрема, для Кривого Рогу та Новомосковська, де через обстріл є загибла, майже 20 постраждалих та значні руйнування.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, цього разу росіяни випустили 59 цілей. Традиційно почали з дронів, а завершили комбінованою ракетною атакою. Вдалося збити всі “шахеди”, і 18 із 24 крилатих ракет. Утім, у прифронтових областях, зокрема, на Дніпропетровщині, є влучання.
За даними ОВА, дві ракети Х-101/555 знищили на Дніпропетровщині військові з Повітряного командування “Схід” – у Дніпровському та Павлоградському районах. Однак за попередніми підрахунками, тільки у Кривому Розі ймовірно було 9 ударів.
Як пояснив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, більшість запущених ракет були надзвуковими та балістичними, а в України досі немає достатньої кількості засобів, які здатні збивати такі важкі для знищення цілі.
Для збиття ракет, які летять балістичною траєкторією, треба більше Patriot. Тому такий результат сьогодні, тому що багато кажуть, що не надто високий відсоток збиття. Відсоток залишається, як і був, — пояснив він.
Зауважимо, що загалом за ранок на Україну випустили:
Що саме з цього могло уразити міста на Дніпропетровщині – не уточнюється.
Нагадаємо, у лікарнях залишається 11 людей, які постраждали внаслідок ударів по Новомосковську та Кривому Розі.
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