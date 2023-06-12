І знову те саме: у Дніпрі «замінували» ТРЦ «Дафі»

Вчора, 11 червня, на електронну пошту Службу Безпеки надійшло повідомлення про мінування торговельного центру «Дафі». Поліцейські перевірили ТРЦ та жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.
Повідомлення про мінування торговельного центру «Дафі» виявилося хибним.
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