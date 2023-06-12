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І знову те саме: у Дніпрі «замінували» ТРЦ «Дафі»

Сьогодні 08:30
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У Дніпрі «заклали» вибухонебезпечний предмет у торговельному центрі «Дафі».

Новости Днепра про І знову те саме: у Дніпрі «замінували» ТРЦ «Дафі»

Вчора, 11 червня, на електронну пошту Службу Безпеки надійшло повідомлення про мінування торговельного центру «Дафі». Поліцейські перевірили ТРЦ та жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли. 

Повідомлення про мінування торговельного центру «Дафі» виявилося хибним.

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Новости Днепра про І знову те саме: у Дніпрі «замінували» ТРЦ «Дафі»Українська Новости Днепра про І знову те саме: у Дніпрі «замінували» ТРЦ «Дафі»Русский

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