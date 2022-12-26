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  • І “Танк” на Яворницького теж: які пам’ятники в Дніпрі знесуть наступними

І “Танк” на Яворницького теж: які пам’ятники в Дніпрі знесуть наступними

Сьогодні 17:15
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У Дніпрі триває дерусифікація.

Новости Днепра про І

Сьогодні 26 грудня, у Дніпрі демонтували пам’ятники російському письменнику Максиму Горькому та радянському льотчику Валерію Чкалову. Але це не кінець. Як повідомив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, в планах знести і інші монументи, які встановлювали в радянський період.

Наступні в черзі Олександр Матросов та монумент на честь Юхима Пушкіна, більш відомий для дніпрян, як “Танк” на Яворницького.

Також планують знести пам’ятник Михайлу Ломоносову та Олександу Булигіну. Щось встигнуть демонтувати до кінця року, а решту приберуть вже в 2023 році.

Усі пам’ятники розмістять на території КП “Зооконтроль”, а подальшу долю вирішуватимуть пізніше разом із спеціалістами. Нагадаємо, раніше міський голова Борис Філатов анонсував перенесення монументів пов’язаних з російськими та радянськими діячами. Тоді він зазначив, що “міська влада Дніпра неодноразово зверталася до столичних начальників з проханням визначити об’єкти культурної спадщини та виключити з їхнього переліку пам’ятники, пов’язані з колишнім СРСР та країною-агресоркою”.

Саме через це пам’ятники тимчасово перенесуть на територію комунального підприємства.

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