Хизувався перед дівчиною: на Дніпропетровщині 14-річний юнак зірвався з 7-метрової висоти

У Марганці на Дніпропетровщині юнак зірвався з мосту та впав на дроти.

Нещасний випадок трапився 10 лютого у Марганці, що у Нікопольському районі, розповів медик Марганецької підстанції центру екстреної медичної допомоги Володимир Грабовий.

14-річний підліток зірвався з мосту та впав на дроти. Медики, які приїхали на місце інциденту, з’ясували, що юнак “хизувався” перед дівчиною, але оступився та зірвався з 7-метрової висоти.

Добиратися на виклик до постраждалого фельдшерам довелося пішки по бездоріжжю десь 200 метрів. На місці пригоди вони надали хлопцю необхідну допомогу.

коментує медик. Постраждалому була надана допомога згідно з протоколом: шийний комір, в/в доступ, знеболення, інфузійна терапія, на опіки накладено протиопіковий гель, та на щиті транспортовано до карети ЕМД за допомогою поліції та ДСНС, де його з діагнозом: комбінована травма, ЗЧМТ, СГМ?, електротравма, –медик.

Спочатку юнаки з численними травмами ушпиталили в одну із лікарень Марганця, але потім перевезли до Дніпра, де про постраждалого піклуватимуться досвідчені медики.

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