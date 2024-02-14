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Хизувався перед дівчиною: на Дніпропетровщині 14-річний юнак зірвався з 7-метрової висоти

Сьогодні 13:03
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У Марганці на Дніпропетровщині юнак зірвався з мосту та впав на дроти.

Новости Днепра про Хизувався перед дівчиною: на Дніпропетровщині 14-річний юнак зірвався з 7-метрової висоти

Нещасний випадок трапився 10 лютого у Марганці, що у Нікопольському районі, розповів медик Марганецької підстанції центру екстреної медичної допомоги Володимир Грабовий.

14-річний підліток зірвався з мосту та впав на дроти. Медики, які приїхали на місце інциденту, з’ясували, що юнак “хизувався” перед дівчиною, але оступився та зірвався з 7-метрової висоти. 

Добиратися на виклик до постраждалого фельдшерам довелося пішки по бездоріжжю десь 200 метрів. На місці пригоди вони надали хлопцю необхідну допомогу.

Постраждалому була надана допомога згідно з протоколом: шийний комір, в/в доступ, знеболення, інфузійна терапія, на опіки накладено протиопіковий гель, та на щиті транспортовано до карети ЕМД за допомогою поліції та ДСНС, де його з діагнозом: комбінована травма, ЗЧМТ, СГМ?, електротравма, – коментує медик.

Спочатку юнаки з численними травмами ушпиталили в одну із лікарень Марганця, але потім перевезли до Дніпра, де про постраждалого піклуватимуться досвідчені медики. 

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Новости Днепра про Хизувався перед дівчиною: на Дніпропетровщині 14-річний юнак зірвався з 7-метрової висотиУкраїнська

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