Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Художниця з Дніпра перетворила фотографію жінки з дитиною у метро на ікону

Художниця з Дніпра перетворила фотографію жінки з дитиною у метро на ікону

Сьогодні 09:30
просмотров

Українку, яка годувала двомісячну доньку у підземці в Києві зобразили іконою в італійському храмі.

Новости Днепра про Художниця з Дніпра перетворила фотографію жінки з дитиною у метро на ікону

Ця історія бере початок від перших днів повномасштабного вторгнення. Тоді угорський фотограф зробив у столиці знімок матері-берегині і він розлетівся мережею. Художниця з Дніпра перетворила фотографію на ікону, а священник українського походження розмістив її в італійському храмі. Що зараз з жінкою і її донечкою, якій вже виповнився рік.

Нині київська мадонна, як назвали киянку Тетяну Блізняк у мережі, мешкає із чоловіком і донькою у бабусі на Львівщині. Зі Львова до містечка, де мешкає сім’я – півтори години.

Війна кардинально змінила їхнє життя. Це страшно, зізнається Тетяна, і боляче до сліз, але труднощі згуртовують і жага перемоги дає сили на боротьбу. Повернутися до рідної столиці Тетяна збирається, щойно ворога буде переможено, і сподівається, що це станеться вже навесні.

Джерело: «Наше Місто»

Новости Днепра про Художниця з Дніпра перетворила фотографію жінки з дитиною у метро на іконуУкраїнська Новости Днепра про Художниця з Дніпра перетворила фотографію жінки з дитиною у метро на іконуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У середмісті Дніпра “мінували” діловий центр та готель
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:23
    У середмісті Дніпра “мінували” діловий центр та готель

    За минулу добу правоохоронці перевіряли три анонімні повідомлення про мінування…

    Аварійні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:22
    Аварійні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води

    Сьогодні, 28 грудня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

    Нова пошта змінить тарифи у новому році: скільки коштуватимуть послуги доставки з 1 січня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Нова пошта змінить тарифи у новому році: скільки коштуватимуть послуги доставки з 1 січня

    Нова пошта анонсувала зміни у своїх тарифах із 1 січня…

    Окупанти 8 разів обстріляли Нікопольський район: ситуація на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Окупанти 8 разів обстріляли Нікопольський район: ситуація на Дніпропетровщині

    В ніч на 28 грудня окупанти 8 разів обстріляли Нікопольський…

    Наверх