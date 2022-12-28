Художниця з Дніпра перетворила фотографію жінки з дитиною у метро на ікону

Українку, яка годувала двомісячну доньку у підземці в Києві зобразили іконою в італійському храмі.

Ця історія бере початок від перших днів повномасштабного вторгнення. Тоді угорський фотограф зробив у столиці знімок матері-берегині і він розлетівся мережею. Художниця з Дніпра перетворила фотографію на ікону, а священник українського походження розмістив її в італійському храмі. Що зараз з жінкою і її донечкою, якій вже виповнився рік.

Нині київська мадонна, як назвали киянку Тетяну Блізняк у мережі, мешкає із чоловіком і донькою у бабусі на Львівщині. Зі Львова до містечка, де мешкає сім’я – півтори години.

Війна кардинально змінила їхнє життя. Це страшно, зізнається Тетяна, і боляче до сліз, але труднощі згуртовують і жага перемоги дає сили на боротьбу. Повернутися до рідної столиці Тетяна збирається, щойно ворога буде переможено, і сподівається, що це станеться вже навесні.

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