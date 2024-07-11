Хто зі спортсменів із Дніпра братиме участь в Олімпіаді-2024: скелелазка, тенісистки, плавець

26 липня стартують XXXIII Літні Олімпійські ігри у Франції. Олімпіада-2024 триватиме до 11 серпня. Стало відомо, що від України у різних видах спорту у змаганнях братимуть участь 124 спортсмени та спортсменки, з них 8 із Дніпра.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-8 спортсменів із Дніпра, які братимуть участь в Олімпіаді-2024.

Плавання

Олександр Желтяков плавець та чемпіон Європи, чемпіон світу серед юніорів, призер юніорського чемпіонату Європи та рекордсмен України, народився у 2005 році. З дитинства йому подобалося плавати, спочатку відвідував басейн з батьками, вони, бачачи захоплення дитини, підтримували його інтерес до плавання. Пізніше вони почали розвивати спортивний талант Олександра і всіляко підтримувати його, якщо на шляху спортсмена траплялися невдачі. Наприкінці 2023 року він встановив рекорд України з плавання на спині, подолавши дистанцію у 200 метро за 1:50.25.

Тоді ж він отримав дві олімпійські ліцензії на плавання на 100 та 200 метрів на спині. У цій дисципліні на Олімпійських іграх ніхто не представляв Україну протягом 12 років. Його тренувальною базою є басейн «Метеор».

Легка атлетика: стрибки, молот та біг

Легкоатлетка з Дніпра Ярослава Магучих народилася 2001 року у Дніпрі. Спочатку батьки вирішили віддати її на караті – цим видом спорту займалася старша сестра Ярослави, але їй це не сподобалося і вона стала займатися легкою атлетикою, бігом із бар’єрами та стрибками у довжину та висоту. Паралельно із заняттям спортом дівчина займалася малюванням у стилі абстракції та навіть брала участь у різних конкурсах, але любов до спорту перемогла.

Почала брати участь у різноманітних спортивних змаганнях у 2016 році. 2020 року стала «Заслуженим майстром спорту України». На Олімпійських іграх у Токіо того ж року стала бронзовою призеркою. У 2024 році на етапі Діамантової ліги в Парижі Магучих спочатку встановила новий національний рекорд, стрибнувши у висоту на 2,07 метра, а після – побила світовий рекорд, що тримався з 1987 року і стрибнула на 2,10 метра у висоту.

Михайло Кохан – легкоатлет із Дніпра, який спеціалізується на метанні молота. Вже у 16 ​​років, у 2017 році він увійшов до складу української національної збірної та виступив на юнацькій світовій першості та завоював на змаганнях золоту медаль.

На липневих змаганнях Меморіал Іштвана Бьюлаї Кохан 2024 року він посів друге місце, метнувши молот на 80,5 метрів. Напередодні цих змагань Кохан виборов бронзу на етапі Діамантової ліги у Франції. Тоді його результат становив 75,13 метра.

У його активі вже є виступ на Олімпіаді у Токіо у 2020 році. Він тоді став наймолодшим учасником змагань із метання молода та наймолодшим легкоатлетом в історії Олімпіад, якому вдалося кинути молот на відстань понад 80 метрів. З Токіо він привіз четверте місце.

Ганна Рижикова – легкоатлетка, що спеціалізується на бігу на 400 метрів з бар’єрами та естафеті 4х400 метрів. Змалку займається спортом. На Олімпійських іграх 2012 року у Лондоні посіла 3 місце в естафеті. Є багаторазовою чемпіонкою України, призером міжнародних змагань та першостей планети. Олімпійську ліцензію отримала у складі української команди змішаної естафети, фінішувавши другою у забігу до Нассау на Багамах.

Теніс

Людмила та Надія Кіченок – дві сестри-тенісистки. Старшою є Надія – вона з’явилася на світ на 10 хвилин раніше за сестру. У дитинстві займалися танцями. Їхній батько – займався легкою атлетикою. Ще одне хобі сестер у юні роки – риболовля у компанії дядька. Із тенісом близнючки «познайомилися» у сім років на одному з кортів у Криму.

Після приїзду додому батьки знайшли для дівчаток клуб, де вони займалися. За розповідями сестер, мети зробити теніс справою життя вони не мали. Спочатку вони грали заради задоволення, а бажання перейти на новий рівень з’явилося пізніше.

Скелелазіння

Євгенія Казбекова – багаторазова чемпіонка України зі скелелазіння. Женя – донька спортсменів-скелелазів. Коли вона була маленькою батьки брали її з собою на тренування, а у 8 років вона сама заявила їм, що хоче також зайнятися цим видом спорту. У 11 років стала першою дівчинкою у світі, яка змогла подолати гірський маршрут складності 8а.

У 16 років вона стала Чемпіонкою України та відтоді утримує цей титул. Як каже сама спортсменка, у скелелазанні вона бачить свій сенс життя та спосіб самовираження. 22 червня 2024 року вона вперше завоювала для України ліцензію на Олімпійські ігри у Парижі. Євгенія стала першою представницею країни у цій дисципліні.

Боротьба

У цьому виді спорту виступатиме житель Дніпра Мураз Мчедлідзе. Він чемпіон Європи серед юніорів та багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи у молодших вікових групах. Спочатку першим тренером спортсмена був його батько – український та грузинський борець вільним стилем, учасник Олімпійських ігор 2000 року. Інтерес до спорту Мураз почав виявляти у дитинстві, серйозно займатися – у 10 років.

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