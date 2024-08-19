Хто зі спортсменів Дніпра та області представить Україну на Паралімпіаді-2024

20 спортсменів з Дніпропетровщини представлятимуть нашу країну на Паралімпіаді-2024 у Парижі, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
Вони боротимуться за нагороди у 8 видах спорту:
Пара легка атлетика: Оксана Ботурчук, Владислав Білий, Владислав Загребельний, Зоя Овсій, Анастасія Москаленко, Наталія Кобзар, Юлія Шуляр.
Пара плавання: Анна Стеценко, Ірина Пойда, Антон Коль, Дмитро Ванзенко.
Волейбол сидячи: Дмитро Мельник, Олексій Харламов.
Пара кульова стрільба: Віталій Плакущий, Ірина Ляху.
Пара бадмінтон: Олександр Чирков, Оксана Козина.
Пара дзюдо: Руфат Магомедов.
Бочча: Артем Колінько.
Пара академічне веслування: Ганна Шеремет.
До старту змагань залишилося – тиждень. Головна першість чотириріччя проходитиме у столиці Франції з 28 серпня до 8 вересня.
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