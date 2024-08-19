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  • Хто зі спортсменів Дніпра та області представить Україну на Паралімпіаді-2024

Хто зі спортсменів Дніпра та області представить Україну на Паралімпіаді-2024

Сьогодні 14:35
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Спортсмени з Дніпра та області представлятимуть Україну на Паралімпіаді.

Новости Днепра про Хто зі спортсменів Дніпра та області представить Україну на Паралімпіаді-2024

20 спортсменів з Дніпропетровщини представлятимуть нашу країну на Паралімпіаді-2024 у Парижі, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Вони боротимуться за нагороди у 8 видах спорту:

Пара легка атлетика: Оксана Ботурчук, Владислав Білий, Владислав Загребельний, Зоя Овсій, Анастасія Москаленко, Наталія Кобзар, Юлія Шуляр.

Пара плавання: Анна Стеценко, Ірина Пойда, Антон Коль, Дмитро Ванзенко.

Волейбол сидячи: Дмитро Мельник, Олексій Харламов.

Пара кульова стрільба: Віталій Плакущий, Ірина Ляху.

Пара бадмінтон: Олександр Чирков, Оксана Козина.

Пара дзюдо: Руфат Магомедов.

Бочча: Артем Колінько.

Пара академічне веслування: Ганна Шеремет.

До старту змагань залишилося – тиждень. Головна першість чотириріччя проходитиме у столиці Франції з 28 серпня до 8 вересня.

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