Хто має право на пільговий проїзд в комунальних автобусах Дніпра: роз’яснення
Хто має право на пільговий проїзд в комунальних автобусах Дніпра: роз’яснення
Сьогодні 16:26
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У Дніпрі розповіли, хто може користуватися пільгами в автобусах.
У департаменті транспорту Дніпровської міськради роз’яснили, хто має право на безкоштовний пільговий проїзд в комунальних автобусах.
Право на пільговий проїзд мають:
Пенсіонери за віком;
Учасники бойових дій (УБД);
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам;
Особа, яка супроводжує інваліда війни 1 групи;
Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій
Учасники бойових дій та прирівняні до них особи;
Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби;
Постраждалі учасники Революції Гідності;
Особи, на яких поширюється дія Угоди про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для осіб з інвалідністю та учасників Великої вітчизняної війни. А також осіб, прирівняних до них;
Ветерани військової служби;
Ветерани Національної поліції;
Ветерани податкової поліції;
Ветерани державної пожежної охорони;
Ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України;
Ветерани служби цивільного захисту;
Ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
Співробітники Служби безпеки України;
Військовослужбовці строкової військової служби;
Поліцейські під час виконання своїх повноважень;
Військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання службових обов’язків;
Особовий склад Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України при виконанні службових обов’язків;
Особи з інвалідністю I – III групи;
Особи з інвалідністю I – II групи, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю і групи або діти з інвалідністю (не більше однієї особи);
Реабілітовані громади, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонером;
Вдови (вдівці) померлих (загиблих): ветеранів військової служби; ветеранів органів внутрішніх справ; ветеранів Національної поліції; ветеранів податкової поліції; ветеранів державної пожежної охорони; ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України; ветеранів цивільного захисту; ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; члени їх сімей.
Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії та діти, яким встановлено інвалідність пов’язану з Чорнобильською катастрофою.
Сім’ї осіб, які загинули, померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції;
Діти багатодітних сімей, за наявності посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування за наявності Єдиного квитка;
Діти до 7 років;
Депутати місцевих рад.
А ось школярі не мають права на пільговий проїзд, але в Дніпрі вони можуть отримати знижку, якщо покажуть учнівський квиток.
“Чинне законодавство не передбачає пільгового проїзду школярів, натомість міська рада забезпечує знижку 25% від вартості проїзду. Нею можуть скористатися юні пасажири комунальних автобусів та проїхати за 11,30 грн, але тільки за умови пред’явлення учнівського квитка”, — йдеться у повідомленні.
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