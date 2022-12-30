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  • Хто має право на пільговий проїзд в комунальних автобусах Дніпра: роз’яснення

Хто має право на пільговий проїзд в комунальних автобусах Дніпра: роз’яснення

Сьогодні 16:26
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У Дніпрі розповіли, хто може користуватися пільгами в автобусах.

Новости Днепра про Хто має право на пільговий проїзд в комунальних автобусах Дніпра: роз'яснення

У департаменті транспорту Дніпровської міськради роз’яснили, хто має право на безкоштовний пільговий проїзд в комунальних автобусах.

Право на пільговий проїзд мають:

  • Пенсіонери за віком;
  • Учасники бойових дій (УБД);
  • Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам;
  • Особа, яка супроводжує інваліда війни 1 групи;
  • Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій
  • Учасники бойових дій та прирівняні до них особи;
  • Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби;
  • Постраждалі учасники Революції Гідності;
  • Особи, на яких поширюється дія Угоди про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для осіб з інвалідністю та учасників Великої вітчизняної війни. А також осіб, прирівняних до них;
  • Ветерани військової служби;
  • Ветерани Національної поліції;
  • Ветерани податкової поліції;
  • Ветерани державної пожежної охорони;
  • Ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України;
  • Ветерани служби цивільного захисту; 
  • Ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
  • Співробітники Служби безпеки України;
  • Військовослужбовці строкової військової служби;
  • Поліцейські під час виконання своїх повноважень;
  • Військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання службових обов’язків;
  • Особовий склад Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України при виконанні службових обов’язків;
  • Особи з інвалідністю I – III групи;
  • Особи з інвалідністю I – II групи, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю і групи або діти з інвалідністю (не більше однієї особи);
  • Реабілітовані громади, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонером;
  • Вдови (вдівці) померлих (загиблих): ветеранів військової служби; ветеранів органів внутрішніх справ; ветеранів Національної поліції; ветеранів податкової поліції; ветеранів державної пожежної охорони; ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України; ветеранів цивільного захисту; ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; члени їх сімей.
  • Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії та діти, яким встановлено інвалідність пов’язану з Чорнобильською катастрофою.
  • Сім’ї осіб, які загинули, померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції;
  • Діти багатодітних сімей, за наявності посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.
  • Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування за наявності Єдиного квитка;
  • Діти до 7 років; 
  • Депутати місцевих рад. 

А ось школярі не мають права на пільговий проїзд, але в Дніпрі вони можуть отримати знижку, якщо покажуть учнівський квиток.

“Чинне законодавство не передбачає пільгового проїзду школярів, натомість міська рада забезпечує знижку 25% від вартості проїзду. Нею можуть скористатися юні пасажири комунальних автобусів та проїхати за 11,30 грн, але тільки за умови пред’явлення учнівського квитка”, — йдеться у повідомленні.

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Новости Днепра про Хто має право на пільговий проїзд в комунальних автобусах Дніпра: роз'ясненняУкраїнська

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