Хто має право на пільговий проїзд в комунальних автобусах Дніпра: роз’яснення

У Дніпрі розповіли, хто може користуватися пільгами в автобусах.

У департаменті транспорту Дніпровської міськради роз’яснили, хто має право на безкоштовний пільговий проїзд в комунальних автобусах.

Право на пільговий проїзд мають:

Пенсіонери за віком;

Учасники бойових дій (УБД);

Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам;

Особа, яка супроводжує інваліда війни 1 групи;

Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій

Учасники бойових дій та прирівняні до них особи;

Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби;

Постраждалі учасники Революції Гідності;

Особи, на яких поширюється дія Угоди про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для осіб з інвалідністю та учасників Великої вітчизняної війни. А також осіб, прирівняних до них;

Ветерани військової служби;

Ветерани Національної поліції;

Ветерани податкової поліції;

Ветерани державної пожежної охорони;

Ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України;

Ветерани служби цивільного захисту;

Ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

Співробітники Служби безпеки України;

Військовослужбовці строкової військової служби;

Поліцейські під час виконання своїх повноважень;

Військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання службових обов’язків;

Особовий склад Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України при виконанні службових обов’язків;

Особи з інвалідністю I – III групи;

Особи з інвалідністю I – II групи, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю і групи або діти з інвалідністю (не більше однієї особи);

Реабілітовані громади, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонером;

Вдови (вдівці) померлих (загиблих): ветеранів військової служби; ветеранів органів внутрішніх справ; ветеранів Національної поліції; ветеранів податкової поліції; ветеранів державної пожежної охорони; ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України; ветеранів цивільного захисту; ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; члени їх сімей.

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії та діти, яким встановлено інвалідність пов’язану з Чорнобильською катастрофою.

Сім’ї осіб, які загинули, померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції;

Діти багатодітних сімей, за наявності посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування за наявності Єдиного квитка;

Діти до 7 років;

Депутати місцевих рад.

А ось школярі не мають права на пільговий проїзд, але в Дніпрі вони можуть отримати знижку, якщо покажуть учнівський квиток.

“Чинне законодавство не передбачає пільгового проїзду школярів, натомість міська рада забезпечує знижку 25% від вартості проїзду. Нею можуть скористатися юні пасажири комунальних автобусів та проїхати за 11,30 грн, але тільки за умови пред’явлення учнівського квитка”, — йдеться у повідомленні.

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