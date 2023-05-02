Хотів втікти: ухилянт із Дніпропетровщини затонув у водах Тиси

З річки Тиса на Закарпатті виловили тіло чоловіка з Дніпропетровської області.

Про це повідомляє на сторінці Facebook Державна прикордонна служба.

Труп виявили кілька днів тому на ділянці, де річкою проходить кордон з Румунією. Чоловік був одягнений у гідрокостюм, але навіть він не врятував його від холодної води.

«З початку війни це вже 16-й випадок на ділянках кордону з Румунією та Угорщиною. Ймовірно, смертельні запливи здійснювалися з метою уникнення мобілізації», – зазначили у Держприкордонслужбі.

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