Про це повідомляє на сторінці Facebook Державна прикордонна служба.
Труп виявили кілька днів тому на ділянці, де річкою проходить кордон з Румунією. Чоловік був одягнений у гідрокостюм, але навіть він не врятував його від холодної води.
«З початку війни це вже 16-й випадок на ділянках кордону з Румунією та Угорщиною. Ймовірно, смертельні запливи здійснювалися з метою уникнення мобілізації», – зазначили у Держприкордонслужбі.
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