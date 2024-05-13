Хотіли закласти вибухівку в пачках чаю в супермаркетах: СБУ запобігла терактам у Києві на 9 травня

У Києві затримали молодиків, які планували теракти на 9 травня.

Контррозвідка СБУ запобігла чотирьом терактам у Києві, які мали відбутися 9 травня 2024 року.

У столиці затримали агентів російського ГРУ, яким наказали встановити вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе. Схожі теракти мали відбутися також у Львові.

Про це інформують у пресслужбі СБУ та Офісі Генпрокурора.

Саморобні вибухові пристрої замаскували в упаковки з-під чаю. Всередину поклали таймер, детонатор і пластичну вибухівку із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі. Залишили небезпечні товари у відділах, де є легкозаймисті речовини, аби приховати сліди, і списати все на нещасний випадок.

Вибухівку мали підірвати в пікові години, коли в гіпермаркеті буде найбільше відвідувачів.

Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе. Російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку.

Російське ГРУ прагнуло дестабілізувати ситуацію в Україні, а також показати, що в Україні є підпілля, яке прагне приходу “руського міра”.

Куратором терактів РФ був співробітник гру Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154.

Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у московській області, — розповідають у СБУ.

За ним слідкували давно. Сизов також планував диверсію на Львівщині у лютому 2024 року, але тоді СБУ запобігла теракту.

Нині шукають решту причетних до планування вибухів.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених ними злочинів, зокрема за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада); ст. 113 (диверсія); ст. 258 (терористичний акт). Їм загрожує довічне ув’язнення.

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