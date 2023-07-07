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Росіяни атакували Дніпропетровщину: уламки впали на авто, є жертви

Сьогодні 09:00
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Вночі російські окупанти атакували Дніпропетровську область “Шахедами”. 6 безпілотників збили захисники з ПвК “Схід”. Але внаслідок падіння уламків є жертви.

Новости Днепра про Росіяни атакували Дніпропетровщину: уламки впали на авто, є жертви

Про це у ранковому зверненні повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

За його словами, уламки одного з шахедів впали на авто, яке їхало по трасі. Два чоловіки загинули.

Зайнялася суха трава. Рятувальники пожежу загасили.

“Ще один БпЛА поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа. Полум’я охопило понад 100 кв.м та сягало 4-метрової висоти. Його ДСНС-ники вже приборкали. Ніхто не постраждав. По Нікополю агресор вдарив з важкої артилерії. Люди цілі”, – повідомив Лисак.

Новости Днепра про Росіяни атакували Дніпропетровщину: уламки впали на авто, є жертви

Новости Днепра про Росіяни атакували Дніпропетровщину: уламки впали на авто, є жертви

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Новости Днепра про Росіяни атакували Дніпропетровщину: уламки впали на авто, є жертвиУкраїнська Новости Днепра про Росіяни атакували Дніпропетровщину: уламки впали на авто, є жертвиРусский

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