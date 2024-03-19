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Хороший знак: посеред Нікополя бродить ручний лелека (ФОТО)

Сьогодні 17:14
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По вулицях Нікополя бродить лелека.

Новости Днепра про Хороший знак: посеред Нікополя бродить ручний лелека (ФОТО)

Вдень 19 березня у Нікополі помітили лелеку. 

Птах бродив вулицями Нікополя та люб’язно дозволяв людям себе фотографувати. 

Бачили пернатого мандрівника посеред однієї з вулиць, де той поважно розгулював дорогою.

Новости Днепра про Хороший знак: посеред Нікополя бродить ручний лелека (ФОТО)

Бачили лелеку також у місцевому парку, де птах шукав чим поживитися. 

Крилатий красень зовсім не боявся людей, тому дозволив сфотографувати себе зблизька. 

Новости Днепра про Хороший знак: посеред Нікополя бродить ручний лелека (ФОТО)

У коментарях під дописом у соцмережах люди зазначають, що поява лелеки – добрий знак, і скоро буде мир. 

Водночас містяни бояться за птаха, позаяк є чимало людей, які можуть збити пернатого на дорозі. Також у Нікополі зараз небезпечно через постійні “прильоти”. 

Новости Днепра про Хороший знак: посеред Нікополя бродить ручний лелека (ФОТО)

Зауважимо, що це не вперше, коли на Дніпропетровщині з’являються “ручні” лелеки. Раніше птах з П’ятихаток став зіркою соцмереж, після того, як упродовж тижня проводжав людей на місцевому вокзалі. Крилатий красень згодом завітав на частування до сусіднього села, де якраз влаштували народні гуляння. 

Нагадаємо, у Дніпрі лелека заселився до “квартири”, яку для нього збудували люди, замість знищеного гнізда.

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Новости Днепра про Хороший знак: посеред Нікополя бродить ручний лелека (ФОТО)Українська

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