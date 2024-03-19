Хороший знак: посеред Нікополя бродить ручний лелека (ФОТО)

Вдень 19 березня у Нікополі помітили лелеку.
Птах бродив вулицями Нікополя та люб’язно дозволяв людям себе фотографувати.
Бачили пернатого мандрівника посеред однієї з вулиць, де той поважно розгулював дорогою.
Бачили лелеку також у місцевому парку, де птах шукав чим поживитися.
Крилатий красень зовсім не боявся людей, тому дозволив сфотографувати себе зблизька.
У коментарях під дописом у соцмережах люди зазначають, що поява лелеки – добрий знак, і скоро буде мир.
Водночас містяни бояться за птаха, позаяк є чимало людей, які можуть збити пернатого на дорозі. Також у Нікополі зараз небезпечно через постійні “прильоти”.
Зауважимо, що це не вперше, коли на Дніпропетровщині з’являються “ручні” лелеки. Раніше птах з П’ятихаток став зіркою соцмереж, після того, як упродовж тижня проводжав людей на місцевому вокзалі. Крилатий красень згодом завітав на частування до сусіднього села, де якраз влаштували народні гуляння.
Нагадаємо, у Дніпрі лелека заселився до “квартири”, яку для нього збудували люди, замість знищеного гнізда.
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