Хороший знак: посеред Нікополя бродить ручний лелека (ФОТО)

По вулицях Нікополя бродить лелека.

Вдень 19 березня у Нікополі помітили лелеку.

Птах бродив вулицями Нікополя та люб’язно дозволяв людям себе фотографувати.

Бачили пернатого мандрівника посеред однієї з вулиць, де той поважно розгулював дорогою.

Бачили лелеку також у місцевому парку, де птах шукав чим поживитися.

Крилатий красень зовсім не боявся людей, тому дозволив сфотографувати себе зблизька.

У коментарях під дописом у соцмережах люди зазначають, що поява лелеки – добрий знак, і скоро буде мир.

Водночас містяни бояться за птаха, позаяк є чимало людей, які можуть збити пернатого на дорозі. Також у Нікополі зараз небезпечно через постійні “прильоти”.

Зауважимо, що це не вперше, коли на Дніпропетровщині з’являються “ручні” лелеки. Раніше птах з П’ятихаток став зіркою соцмереж, після того, як упродовж тижня проводжав людей на місцевому вокзалі. Крилатий красень згодом завітав на частування до сусіднього села, де якраз влаштували народні гуляння.

Нагадаємо, у Дніпрі лелека заселився до “квартири”, яку для нього збудували люди, замість знищеного гнізда.

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