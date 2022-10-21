Хороший день новостей: сегодня было спокойно в Днепропетровской области

Об этом рассказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
В Днепропетровской области сегодняшний день прошел спокойно и без обстрелов со стороны оккупантов. Российских оккупационных войск в регионе нет.
Однако, по словам главы облсовета, расслабляться еще не время. Следует помнить о правилах безопасности во время тревоги. Также он напомнил, что нужно продолжать экономить электроэнергию.
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