Хороший день новостей: сегодня было спокойно в Днепропетровской области

240-е сутки полномасштабного вторжения россии на территорию Украины подходят к концу. Сегодня в Днепропетровской области обстрелов со стороны оккупационных российских войск не зафиксировали.

Об этом рассказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В Днепропетровской области сегодняшний день прошел спокойно и без обстрелов со стороны оккупантов. Российских оккупационных войск в регионе нет.

Однако, по словам главы облсовета, расслабляться еще не время. Следует помнить о правилах безопасности во время тревоги. Также он напомнил, что нужно продолжать экономить электроэнергию.

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