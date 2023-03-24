Хмарно, але дуже тепло: погода у Дніпрі на 24 березня

Парасольку сьогодні можна залишати вдома!

За прогнозами синоптиків, починаючи з самого ранку до пізнього вечора, небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря +6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +17°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 24 березня:

Дружний приліт птахів – до холодів та негоди.

Журавлі близько до землі летять – чекай на негоду.

Іній на гілках обіцяє хорошу і теплу погоду.

Багато мишей у полі – до неврожайного року.

Читайте також:

Українська Русский