За прогнозами синоптиків, починаючи з самого ранку до пізнього вечора, небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря +6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +17°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 24 березня:
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