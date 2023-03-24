Хмарно, але дуже тепло: погода у Дніпрі на 24 березня - Днепр Инфо
Хмарно, але дуже тепло: погода у Дніпрі на 24 березня
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Сегодня 06:15

Парасольку сьогодні можна залишати вдома!

Новости Днепра про Хмарно, але дуже тепло: погода у Дніпрі на 24 березня

За прогнозами синоптиків, починаючи з самого ранку до пізнього вечора, небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря +6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +17°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 24 березня:

  • Дружний приліт птахів – до холодів та негоди.
  • Журавлі близько до землі летять – чекай на негоду.
  • Іній на гілках обіцяє хорошу і теплу погоду.
  • Багато мишей у полі – до неврожайного року.

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Новости Днепра про Хмарно, але дуже тепло: погода у Дніпрі на 24 березняУкраїнська Новости Днепра про Хмарно, але дуже тепло: погода у Дніпрі на 24 березняРусский

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