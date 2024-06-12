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“Хлопці залишилися без машини”: з’ясувалися деталі щодо авто, яке підпалили у Дніпрі 11 червня

Сьогодні 10:33
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У мережі поширилися деталі щодо автомобіля, який підпалили у Дніпрі вчора ввечері.

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Розповів про них засновник та ветеран групи “A-TEAM” Роман на своїй Facebook-сторінці та поділився додатковими фотографіями наслідків підпалу.

Нагадаємо, вчора ми писали, що в ніч на 10 червня на автостоянці по вулиці Яскравій невідомі кинули “коктейлі Молотова” в мікроавтобус Volkswagen, який належить військовим. Вогнем пошкоджено моторний відсік, торпедо авто та лобове скло. Справою почали займатися правоохоронці.

Чоловік розповів, що авто привезли військові на ремонт, на ньому була напис “Евакуація ЗСУ”. Він впевнений, що підпал був навмисний.

9 червня днем біля машини була помічена невідома молода особа, а вже ночі чотири тіла підпалили авто…Хлопці залишилися без машини, – написав Роман у публікації.

Також він звернувся до батьків хуліганів, поліції, журналістів, блогерів та військових із закликом знайти хуліганів, які залишили військових без авто, та притягнути їх до відповідальності.

Ветеран оголосив про винагороду за надання повної інформації про причетних до злочину осіб або за їх піймання.

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