Хімічна атака на Дніпро та Кривий Ріг: росіяни запустили нову ІПСО, щоб налякати людей

Останнім часом в соцмережах почала з’являтися інформація про те, що в Дніпрі та Кривому Розі ніби-то є загроза хімічної атаки.
Як повідомили в Центрі стратегічних комунікацій – це чергова ворожа ІПСО. Аналітики установи зафіксували нову інформаційну кампанію, яка спрямована на те, щоб залякати українців.
“Хімічною атакою” погрожують, Дніпру, Кривому Рогу, Львову, Одесі, Івано-Франківську, Полтаві, Хмельницькому, Вінниці, Ужгороду, Житомиру, Рівному, Луцьку, Черкасам, Кропивницькому, Миколаєву.
Панічні дописи спеціально рекламують, тому вони з’являються у стрічці соцмереж набагато частіше. Мета такої ІПСО – посіяти паніку та дискредитувати контрнаступ ЗСУ. Крім цього, росіяни сподіваються, що схвильовані українці захочуть піти на мирні переговори з РФ.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі на Полтавському шосе на смерть збили чоловіка.
У бою на Донеччині, захищаючи українську землю від зазіхань російських…
Перші наслідки непогоди відчули на собі власники авто, які мешкають…
Олександру Шабрату цієї осені мало би виповнитися 25 років. У…