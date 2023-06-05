Хімічна атака на Дніпро та Кривий Ріг: росіяни запустили нову ІПСО, щоб налякати людей

У мережі знову розганяють інформацію про можливу хімічну атаку.

Останнім часом в соцмережах почала з’являтися інформація про те, що в Дніпрі та Кривому Розі ніби-то є загроза хімічної атаки.

Як повідомили в Центрі стратегічних комунікацій – це чергова ворожа ІПСО. Аналітики установи зафіксували нову інформаційну кампанію, яка спрямована на те, щоб залякати українців.

“Хімічною атакою” погрожують, Дніпру, Кривому Рогу, Львову, Одесі, Івано-Франківську, Полтаві, Хмельницькому, Вінниці, Ужгороду, Житомиру, Рівному, Луцьку, Черкасам, Кропивницькому, Миколаєву.

Панічні дописи спеціально рекламують, тому вони з’являються у стрічці соцмереж набагато частіше. Мета такої ІПСО – посіяти паніку та дискредитувати контрнаступ ЗСУ. Крім цього, росіяни сподіваються, що схвильовані українці захочуть піти на мирні переговори з РФ.

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