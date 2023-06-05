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  • Хімічна атака на Дніпро та Кривий Ріг: росіяни запустили нову ІПСО, щоб налякати людей

Хімічна атака на Дніпро та Кривий Ріг: росіяни запустили нову ІПСО, щоб налякати людей

Сьогодні 15:14
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У мережі знову розганяють інформацію про можливу хімічну атаку.

Новости Днепра про Хімічна атака на Дніпро та Кривий Ріг: росіяни запустили нову ІПСО, щоб налякати людей

Останнім часом в соцмережах почала з’являтися інформація про те, що в Дніпрі та Кривому Розі ніби-то є загроза хімічної атаки. 

Як повідомили в Центрі стратегічних комунікацій – це чергова ворожа ІПСО. Аналітики установи зафіксували нову інформаційну кампанію, яка спрямована на те, щоб залякати українців.

“Хімічною атакою” погрожують, Дніпру, Кривому Рогу, Львову, Одесі, Івано-Франківську, Полтаві, Хмельницькому, Вінниці, Ужгороду, Житомиру, Рівному, Луцьку, Черкасам, Кропивницькому, Миколаєву. 

Панічні дописи спеціально рекламують, тому вони з’являються у стрічці соцмереж набагато частіше. Мета такої ІПСО – посіяти паніку та дискредитувати контрнаступ ЗСУ. Крім цього, росіяни сподіваються, що схвильовані українці захочуть піти на мирні переговори з РФ. 

Новости Днепра про Хімічна атака на Дніпро та Кривий Ріг: росіяни запустили нову ІПСО, щоб налякати людей

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Новости Днепра про Хімічна атака на Дніпро та Кривий Ріг: росіяни запустили нову ІПСО, щоб налякати людейУкраїнська Новости Днепра про Хімічна атака на Дніпро та Кривий Ріг: росіяни запустили нову ІПСО, щоб налякати людейРусский

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