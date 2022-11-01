Хабар у 20 тисяч: у Кривому Розі чоловік із наркотиками хотів відкупитися від патрульних

У Кривому Розі затриманий чоловік запропонував патрульним хабар у 20 тисяч гривень за те, щоби вони не притягували його до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє прес-службау патрульної поліції Кривого Рогу.

У Тернівському районі міста правоохоронці побачили підозрілого чоловіка біля школи. Він помітно занервував при появі поліцейських. Під час розмови з патрульними фігурант розповів, що має чотири пакетики з марихуаною.

Щоб уникнути покарання, він запропонував хабар патрульним. Правоохоронці попередили його про кримінальну відповідальність, але затриманий від пропозиції не відмовився. На місце викликали слідчих. Наразі чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію хабара посадовій особі (стаття 369 КК України).

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