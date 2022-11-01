Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Хабар у 20 тисяч: у Кривому Розі чоловік із наркотиками хотів відкупитися від патрульних

Хабар у 20 тисяч: у Кривому Розі чоловік із наркотиками хотів відкупитися від патрульних

Сьогодні 08:00
просмотров

У Кривому Розі затриманий чоловік запропонував патрульним хабар у 20 тисяч гривень за те, щоби вони не притягували його до кримінальної відповідальності.

Новости Днепра про Хабар у 20 тисяч: у Кривому Розі чоловік із наркотиками хотів відкупитися від патрульних

Про це повідомляє прес-службау патрульної поліції Кривого Рогу.

У Тернівському районі міста правоохоронці побачили підозрілого чоловіка біля школи. Він помітно занервував при появі поліцейських. Під час розмови з патрульними фігурант розповів, що має чотири пакетики з марихуаною.

Щоб уникнути покарання, він запропонував хабар патрульним. Правоохоронці попередили його про кримінальну відповідальність, але затриманий від пропозиції не відмовився. На місце викликали слідчих. Наразі чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію хабара посадовій особі (стаття 369 КК України).

Читайте також:

Новости Днепра про Хабар у 20 тисяч: у Кривому Розі чоловік із наркотиками хотів відкупитися від патрульнихУкраїнська Новости Днепра про Хабар у 20 тисяч: у Кривому Розі чоловік із наркотиками хотів відкупитися від патрульнихРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Через перебої зі світлом в Україні розгорнуть публічні точки Wi-Fi
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Через перебої зі світлом в Україні розгорнуть публічні точки Wi-Fi

    У листопаді в Україні розгорнуть публічні точки Wi-Fi, які забезпечуватимуть…

    Не витримало серце: загинув 58-річний сержант ЗСУ з Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    Не витримало серце: загинув 58-річний сержант ЗСУ з Дніпропетровщини

    28 жовтня зупинилося серце сержанта ЗСУ з Дніпропетровської області Геннадія…

    ЗСУ атакували 14 районів зосередження ворожої техніки та збили два гелікоптери, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    ЗСУ атакували 14 районів зосередження ворожої техніки та збили два гелікоптери, – Генштаб

    Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни атакували 14…

    Російські загарбники нищать важливу екологічну складову роботи атомної станції
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    Російські загарбники нищать важливу екологічну складову роботи атомної станції

    Росіяни спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС. Внаслідок зупинки енергоблоків…

    Наверх